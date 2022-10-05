Спасатели продолжают искать выживших после урагана во Флориде

Спустя неделю после того, как ураган «Иэн» обрушился на полуостров Флорида, спасательные отряды со всей страны..

Спустя неделю после того, как ураган «Иэн» обрушился на полуостров Флорида, спасательные отряды со всей страны продолжают операцию по спасению. Это был ураган пятой категории, который буквально опустошил Форт-Майерс. Скорость ветра достигала 250 километров в час.

Эта команда из Майами оставалась в эпицентре бедствия, чтобы помогать искать людей, оставшихся в домах.

[Игнасио Каррол, спасатель]:

«Нужно начинать операцию как можно раньше. Мы обычно это делаем, когда ветер ураганной силы уже стихает. Остаётся небольшой ветер и дождь, но мы уже можем выйти и начать поиски».

Погибло, по меньшей мере, 85 человек. Но официальное число смертей ещё не названо.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

До урагана эта местность была райским местом с уютными домами, цветами на заднем дворе и зелёными лужайками. Теперь это зона поисково-спасательных операций.

Команды работают посменно.

[Игнасио Каррол, спасатель]:

«Наш опыт показывает, что если забрать людей из зоны бедствия, это значительно увеличивает их шансы на выживание. На днях мы также узнали, что у большинства есть запасы еды на 72 часа».

Впрочем, разрушения не везде критические. Чьи-то дома почти не пострадали.

[житель Форт-Майерса]:

«Мы держим двери открытыми всю ночь. Ковёр немного намок. Ураган мчался сюда, как экспресс. Но мои двери и окна сдержали большую часть воды. Здесь немного сыро, но нормально».

Для тех, кто потерял всё, разбили лагерь с мобильными душевыми и туалетными кабинками.

Форт-Майерс также был известен своими чистыми песчаными пляжами и бирюзовыми водами. Теперь это больше напоминает заброшенное место, усеянное обломками.

Многие опасаются, что на восстановление могут уйти годы.

Короткая ссылка на эту страницу: