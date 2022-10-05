Спасатели продолжают искать выживших после урагана во Флориде

Спустя неделю после того, как ураган «Иэн» обрушился на полуостров Флорида, спасательные отряды со всей страны..
Дата загрузки: 2022-10-05
Эта команда из Майами оставалась в эпицентре бедствия, чтобы помогать искать людей, оставшихся в домах.
[Игнасио Каррол, спасатель]:
«Нужно начинать операцию как можно раньше. Мы обычно это делаем, когда ветер ураганной силы уже стихает. Остаётся небольшой ветер и дождь, но мы уже можем выйти и начать поиски».
Погибло, по меньшей мере, 85 человек. Но официальное число смертей ещё не названо.
До урагана эта местность была райским местом с уютными домами, цветами на заднем дворе и зелёными лужайками. Теперь это зона поисково-спасательных операций.
Команды работают посменно.
[Игнасио Каррол, спасатель]:
«Наш опыт показывает, что если забрать людей из зоны бедствия, это значительно увеличивает их шансы на выживание. На днях мы также узнали, что у большинства есть запасы еды на 72 часа».
Впрочем, разрушения не везде критические. Чьи-то дома почти не пострадали.
[житель Форт-Майерса]:
«Мы держим двери открытыми всю ночь. Ковёр немного намок. Ураган мчался сюда, как экспресс. Но мои двери и окна сдержали большую часть воды. Здесь немного сыро, но нормально».
Для тех, кто потерял всё, разбили лагерь с мобильными душевыми и туалетными кабинками.
Форт-Майерс также был известен своими чистыми песчаными пляжами и бирюзовыми водами. Теперь это больше напоминает заброшенное место, усеянное обломками.
Многие опасаются, что на восстановление могут уйти годы.
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