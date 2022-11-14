Новый кроссовер Volvo станет флагманом будущей электрической линейки бренда

Шведская компания Volvo представляет новый электрический кроссовер EX90. Он станет самой мощной, дорогой и безопасной моделью бренда.

К 2030 году Volvo перейдёт на производство полностью электрических машин. В компании называют новый кроссовер флагманом будущей электрической линейки.

[Хенрик Грин, сотрудник компании Volvo Car]:

«Не стоит забывать и о другой особенности автомобиля. Доля переработанных материалов в нём больше, чем в каком-либо другом Volvo. Он на 15% состоит из переработанного пластика, на 15% – из переработанной стали и почти на 25% – из переработанного алюминия».

Семиместный кроссовер оснащён двумя электромоторами, суммарная мощность которых – 408 либо 517 лошадиных сил в зависимости от модификации. Максимальная скорость – 180 километров в час. Запас хода – 585 километров. Зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно за полчаса.

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Кроме того, флагман оснащён системой двунаправленной передачи энергии. То есть от машины можно запитать другой электрокар или электроприборы в собственном доме.

Следить за ситуацией на дороге помогают лидар, восемь камер, пять радаров и 16 ультразвуковых сенсоров. Также есть камеры и инфракрасный датчик в салоне, которые наблюдают за водителем. Если тот заснёт, автомобиль подаёт сигнал. Если человек за рулём не отреагирует, то машина остановится и свяжется с экстренными службами. В компании говорят, что высокотехнологичное оборудование на 20% снизит количество серьёзных аварий по сравнению с XC90.

Также в салоне установлены радары, которые определяют, не остались ли сзади дети либо домашние животные. В случае необходимости система предупреждает водителя, когда тот покидает машину.

Электрический флагман сохранил узнаваемую внешность.

[Дуглас Болдук, главный редактор издания Automotive News Europe]:

«Для этого бренда автомобиль выглядит футуристично, но ещё много осталось от Volvo и его предшественника XC90. Так что нет радикальных перемен, которые могут оттолкнуть покупателей, и это умный ход».

Кроссовер будут выпускать на заводах в США и Китае. В Америке он будет стоить примерно 80 тысяч долларов, в Европе – 105 тысяч евро. Продажи стартуют в начале 2024 года.

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