В Лас-Вегасе открывается крупнейшая выставка бытовой электроники CES. Вскоре свои новинки на ней представят все: от..

Искусственный интеллект и беспилотные авто: CES начинает работу в США

В Лас-Вегасе открывается крупнейшая выставка бытовой электроники CES.

Вскоре свои новинки на ней представят все: от признанных мировых гигантов до новых стартапов.

Техническое шоу проходит в трудные времена. В прошлом году стоимость акций известных компаний, таких как Apple и Tesla, резко упала. Глобальная рецессия и производственные проблемы в Китае подорвали доверие к отрасли.

Впрочем, аналитики говорят, что рынок постепенно восстанавливается.

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[Аншел Саг, аналитик]:

«В 23 году, думаю, первая пара кварталов будет довольно трудной для отрасли. Улучшение начнётся в следующие два квартала».

В этом году площадь выставочных залов превышает 180 тысяч квадратных метров. Это в полтора раза больше, чем в 2022.

Однако, как ожидается, мероприятие посетит не более 100 тысяч человек. Это намного меньше, чем до пандемии, когда число гостей превышало 170 тысяч.

Судя по предпоказам, главной темой этого года станет внедрение искусственного интеллекта в самую разную бытовую электронику.

[Аншел Саг, аналитик]:

«Вы увидите, что больше разработчиков программного обеспечения начнут использовать эти возможности, чтобы улучшить опыт пользователей».

Также важное место на повестке дня будут занимать высокотехнологичные транспортные средства.

[Аншел Саг, аналитик]:

«Одна из важных вещей – автономное вождение. Это будет большой темой на шоу».

Аналитики также отмечают, что за последние три года пандемия вдохновила компании на множество инноваций: от медицинских технологий до гигиены и решений для удалённой работы.

CES пройдёт с 5 по 8 января. Предварительные показы для СМИ уже начались.

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