17-летний Мишак Одион идёт на урок информатики в библиотеке его школы. И сегодня он проверяет приложение,..

«Умные» очки переводят текст в аудио для слепых

17-летний Мишак Одион идёт на урок информатики в библиотеке его школы.

И сегодня он проверяет приложение, которое может помочь ему читать.

Он слепой от рождения, поэтому посещает школу для слабовидящих детей в нигерийском Лагосе.

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Раньше читать он мог только с помощью шрифта Брайля. Однако теперь возможности расширились.

[Мишак Одион, житель Нигерии]:

«Я предпочту это приложение, ведь есть много вещей, которые я не смогу прочитать, поскольку их нет в шрифте Брайля. А приложение мне поможет».

Технологию разработал нигерийский стартап.

Команда создала несколько продуктов, включая мобильное приложение, которое переводит текст в аудио.

Это программное обеспечение сейчас интегрируют с очками.

[Колаволе Томи, директор стартапа Vinsighte]:

«Эти очки помогут людям с нарушениями зрения читать или идентифицировать объекты и цвета вокруг них, а также определять валюту. Со временем они смогут помочь улучшить остроту зрения».

По данным ВОЗ, чуть более 15% слепых и слабовидящих людей в мире проживают в Африке.

Им часто не хватает ресурсов и поддержки, необходимых для учёбы или выполнения повседневных дел.

Тем временем, продукцией стартапа уже пользуется около 5000 человек.

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