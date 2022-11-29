«Умные» очки переводят текст в аудио для слепых

17-летний Мишак Одион идёт на урок информатики в библиотеке его школы. И сегодня он проверяет приложение,..
Дата загрузки: 2022-11-29
17-летний Мишак Одион идёт на урок информатики в библиотеке его школы.
И сегодня он проверяет приложение, которое может помочь ему читать.
Он слепой от рождения, поэтому посещает школу для слабовидящих детей в нигерийском Лагосе.
Раньше читать он мог только с помощью шрифта Брайля. Однако теперь возможности расширились.
[Мишак Одион, житель Нигерии]:
«Я предпочту это приложение, ведь есть много вещей, которые я не смогу прочитать, поскольку их нет в шрифте Брайля. А приложение мне поможет».
Технологию разработал нигерийский стартап.
Команда создала несколько продуктов, включая мобильное приложение, которое переводит текст в аудио.
Это программное обеспечение сейчас интегрируют с очками.
[Колаволе Томи, директор стартапа Vinsighte]:
«Эти очки помогут людям с нарушениями зрения читать или идентифицировать объекты и цвета вокруг них, а также определять валюту. Со временем они смогут помочь улучшить остроту зрения».
По данным ВОЗ, чуть более 15% слепых и слабовидящих людей в мире проживают в Африке.
Им часто не хватает ресурсов и поддержки, необходимых для учёбы или выполнения повседневных дел.
Тем временем, продукцией стартапа уже пользуется около 5000 человек.
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