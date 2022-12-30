В Австралии пробуют получать электричество с помощью зелёного водорода

У австралийца Джоэла Фамлонги противоречивые чувства к своему прибрежному городку Денем. А всё из-за погоды. [Джоэл..

У австралийца Джоэла Фамлонги противоречивые чувства к своему прибрежному городку Денем. А всё из-за погоды.

[Джоэл Фамлонга, житель Денема]:

«В хорошую погоду здесь полно людей. А когда ветрено, все разбегаются».

Денем находится на полуострове Перон в Западной Австралии. Здесь много солнца, и часто очень ветрено. Именно поэтому городок избрали для эксперимента.

Государственная энергетическая компания разместила в Денеме установку по производству так называемого зелёного водорода. То есть его станут получать, используя энергию солнечной электростанции.

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На этом водороде будет работать топливный элемент, который, в свою очередь, также будет вырабатывать электричество. Его хватит почти на половину домов в Денеме.

[Джоэл Фамлонга, житель Денема]:

«Обыватели не слишком много об этом думают. Но в любом случае хорошо, что власти внедряют подобные проекты в таких маленьких городках, как наш».

Использование зелёного водорода поможет сократить вредные выбросы в атмосферу.

[Аланна Мактирнан, министр водородной промышленности]:

«Мы импортируем в штат Западная Австралия 6,7 миллиарда литров дизельного топлива каждый год. Представьте, сколько углерода попадает в атмосферу и насколько сложна логистика».

Экспериментальный проект обойдётся в пять миллионов 350 тысяч долларов США. Даже если он будет успешным, использование зелёного водорода остаётся под вопросом. Получать его экологичным способом очень дорого.

Впрочем, власти надеются, что со временем благодаря таким экспериментам технологии подешевеют. Тогда, возможно, зелёный водород станет будущим энергетики.

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