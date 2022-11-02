Слушал сквозь зубы: рояль, покусанный Эдисоном, купили в США

Рояли фирмы Steinway – постоянный предмет охоты для американского торговца Роберта Фридмана. Этот инструмент он купил..

Рояли фирмы Steinway – постоянный предмет охоты для американского торговца Роберта Фридмана. Этот инструмент он купил в январе за 45 тысяч долларов, но и не предполагал, что тот окажется необычным.

Это выяснилось благодаря другу Фридмана. Он музыкант, а также изучает историю звукозаписи. Купленный рояль принадлежал Томасу Эдисону. Согласно документам, он приобрёл его в 1890 году за 725 долларов. Рояль стоял в его лаборатории в Нью-Джерси. Известно, что звучание инструмента показалось Эдисону очень хорошим.

Увидев рояль, друг Фридмана сразу заметил на нём следы от укусов. По его мнению, их оставил американский изобретатель.

[Роберт Фридман, владелец рояля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я спросил, что он имеет в виду. Он ответил, что читал о том, как Эдисон кусал музыкальные инструменты и приборы для воспроизведения звука, чтобы лучше слышать музыку».

Эдисон с детства плохо слышал. С возрастом глухота усиливалась. При этом Эдисон много экспериментировал с записью музыки. Одно из его изобретений – фонограф. Плохо слышащий инженер кусал музыкальные инструменты. Он говорил, что так «слышит сквозь зубы».

[Роберт Фридман, владелец рояля]:

«Можно увидеть, что в месте, где он кусал рояль, всё повреждено – и покрытие, и дерево».

То, что это следы от зубов, подтверждает супруга торговца. Она стоматолог.

[Роберт Фридман, владелец рояля]:

«Возможно, этот рояль помог ему в работе над звукозаписывающими приборами».

Фридман обычно перепродаёт купленные фортепиано. Но в этот раз всё иначе. Он не хочет, чтобы рояль Эдисона снова попал в частные руки. Торговец ищет подходящий музей и готов продать покусанный инструмент без всякой наценки.

Короткая ссылка на эту страницу: