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Сможет ли веганское фуа-гра угодить избирательным вкусам французов

Сможет ли веганское фуа-гра угодить избирательным вкусам французов

Веганские альтернативы фуа-гра набирают популярность во Франции на фоне вспышки птичьего гриппа. Болезнь поражает поголовье уток..

Дата загрузки: 2022-12-20

Сможет ли веганское фуа-гра угодить избирательным вкусам французов
Веганские альтернативы фуа-гра набирают популярность во Франции на фоне вспышки птичьего гриппа. Болезнь поражает поголовье уток и гусей на фермах, сокращая поставки традиционного рождественского угощения.

Французский шеф-повар Фабьен Боржель управляет веганским рестораном в Париже. Два года назад создал то, что называет «искусственным фуа-гра».

[Фабьен Боржель, шеф-повар]:
«Мы должны иметь возможность разнообразить наши вкусы. Сегодня производство продуктов животного происхождения всё больше и больше подвергают критике. Я имею в виду в частности способ приготовления фуа-гра. Он не самый лучший».

Фуа-гра считается частью кулинарного наследия Франции. Однако зоозащитники осуждают практику откармливания гусей и уток, которая призвана увеличить их печень.

Вегетарианское фуа-гра в этом ресторане готовят из орехов кешью, а также подсолнечного и кокосовое масла. Оно похоже на традиционное блюдо, но с более сливочным вкусом.

[посетитель ресторана]:
«Те, кто любит настоящее фуа-гра животного происхождения, вряд ли это оценят. Но, когда не ешь его постоянно, когда веган, то это лучший вариант».

Впрочем, опросы пока показывают, что большинство французов не готовы перейти на растительный заменитель любимого блюда.

[покупательница фуа-гра]:
«Мы не против альтернатив, но это правда, что мы очень любим паштет из гусиной печени. Это просто незаменимый продукт на рождественском столе».

Франция – крупнейший производитель фуа-гра. Однако в этом году из-за птичьего гриппа, как ожидается, производство сократится, а цены на деликатес поднимутся на 20%.
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