Корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к МКС. Он доставил экипаж из четырёх человек, включая..

Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к МКС. Он доставил экипаж из четырёх человек, включая российскую космонавтку. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

На орбитальной станции прибывших встретили семь членов экспедиции МКС 67/68, включая двух космонавтов Роскосмоса.

В новую экспедицию входят два астронавта НАСА – Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката, а также россиянка Анна Кикина. Она первый космонавт Роскосмоса, совершивший полёт на американском корабле Crew Dragon. В космосе впервые.

А Николь Манн стала первым астронавтом США индейской национальности. На МКС она прибыла в качестве командира экипажа Crew-5. Для неё и Джоша Кассады это тоже первый полёт в космос.

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Коити Ваката на МКС в пятый раз. За предыдущие четыре экспедиции налетал 347 суток. В марте 2014-го Ваката стал первым японцем-командиром экспедиции МКС.

Новый экипаж пробудет на орбитальной станции пять месяцев. Проведёт более 200 научных экспериментов. Многие будут посвящены медицинским исследованиям.

Сейчас на орбитальной станции 11 человек. Через несколько дней четверо астронавтов экипажа Crew-4 вернутся на Землю.

В конце сентября российский корабль «Союз» доставил на МКС двух космонавтов Роскосмоса и астронавта НАСА.

Такие полёты проходят в рамках соглашения о перекрёстной схеме между Россией и США, заключённого в июле. Согласно договорённости, российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а астронавты НАСА – в экипажи российских. Пока соглашение распространяется на шесть полётов. Его могут продлить.

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