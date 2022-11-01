Конфету с самым острым перцем в мире предлагают на «Салоне шоколада» в Париже

Французский шоколатье Дамьен Видаль предлагает гостям «Салона шоколада» в Париже попробовать своё ноу-хау. Реакция у дегустаторов разная: кто-то не может вымолвить ни слова, кто-то краснеет, а кто-то съедает конфету так, словно она самая обычная.

Её название можно перевести как «Очертя голову». В состав входит перец чили сорта «Каролинский жнец». Девять лет назад его занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире.

[гостья выставки]:

«Есть и сладость, и острота. Чувствуешь то и другое одновременно. Поэтому получается не слишком остро – мягкий пряный вкус». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Хорошо получилось, и сюрприз хороший. Остроту чувствуешь после. Сначала всё нормально, а потом острота усиливается, и во рту всё горит».

Шоколатье говорит, что искал способ придать конфете особый вкус – такой, чтобы сначала чувствовалась сладость, а потом терпимая острота.

[Дамьен Видаль, шоколатье]:

«Нам пришлось разработать несколько рецептов и сделать несколько пробных вариантов, чтобы найти правильный баланс и угодить вкусу большинства людей». [гостья выставки]:

«Это, и правда, вкусно. Отличный вкус со множеством оттенков. Я думала, мне понадобится стакан воды, но конфета получилась исключительная».

Шеф-кондитер также предлагает конфеты со вкусами вишни, мяты и кедровых шишек.

«Салон шоколада» в Париже проходит в 27-й раз. В этом году в нём участвуют 280 шоколатье и кондитеров из разных стран.

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