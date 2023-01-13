Фестиваль льда и снега вернулся в китайский Харбин

Снежные замки и ледяные башни. В Харбин возвращаются толпы туристов. После отмены антиковидных ограничений в Китае..
Дата загрузки: 2023-01-14
Обычно он международный, но пока здесь в основном китайцы. Сообщение с другими странами полностью ещё не восстановилось. По этой же причине отменили конкурс на лучшую скульптуру. Однако развлечений хватает.
[гостья фестиваля]:
«Теперь политика в отношении COVID изменилась, и мы снова наслаждаемся жизнью».
[гостья фестиваля]:
«Я счастлива, что могу в полной мере насладиться снегом на севере Китая. Холодная погода для меня не проблема, это сплошная радость».
В этом году снежными и ледяными творениями можно полюбоваться с колеса обозрения. Его высота – 120 метров. Аттракцион появился недавно. А для любителей покататься на санках сделали горку со склоном в 500 метров.
[гость фестиваля]:
«Мир льда и снега – известная зимняя достопримечательность в провинции Хэйлунцзян. Я показываю своей девушке окрестности, чтобы она оценила великолепные пейзажи».
Лёд для скульптур добываю в реке Сунгари. В этом году мастера использовали более 100 тысяч кубометров льда и 50 тысяч кубометров снега. Тематический парк занимает 80 гектаров. Все скульптуры подсвечивают с вечера до полуночи.
Это 39-й фестиваль льда и снега в Харбине. Он продлится до февраля или марта в зависимости от погоды.
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