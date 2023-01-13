Фестиваль льда и снега вернулся в китайский Харбин

Снежные замки и ледяные башни. В Харбин возвращаются толпы туристов. После отмены антиковидных ограничений в Китае..

Снежные замки и ледяные башни. В Харбин возвращаются толпы туристов. После отмены антиковидных ограничений в Китае снова проходит фестиваль снежных и ледовых скульптур.

Обычно он международный, но пока здесь в основном китайцы. Сообщение с другими странами полностью ещё не восстановилось. По этой же причине отменили конкурс на лучшую скульптуру. Однако развлечений хватает.

[гостья фестиваля]:

«Теперь политика в отношении COVID изменилась, и мы снова наслаждаемся жизнью». [гостья фестиваля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году снежными и ледяными творениями можно полюбоваться с колеса обозрения. Его высота – 120 метров. Аттракцион появился недавно. А для любителей покататься на санках сделали горку со склоном в 500 метров.

[гость фестиваля]:

«Мир льда и снега – известная зимняя достопримечательность в провинции Хэйлунцзян. Я показываю своей девушке окрестности, чтобы она оценила великолепные пейзажи».

Лёд для скульптур добываю в реке Сунгари. В этом году мастера использовали более 100 тысяч кубометров льда и 50 тысяч кубометров снега. Тематический парк занимает 80 гектаров. Все скульптуры подсвечивают с вечера до полуночи.

Это 39-й фестиваль льда и снега в Харбине. Он продлится до февраля или марта в зависимости от погоды.

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