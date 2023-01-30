В Новой Зеландии ливни и наводнения, есть жертвы

Наводнения, оползни, разрушенные дома и размытые дороге. Небывало сильные дожди вызвали катаклизмы на Северном острове Новой..
Дата загрузки: 2023-01-30
Наводнения, оползни, разрушенные дома и размытые дороге. Небывало сильные дожди вызвали катаклизмы на Северном острове Новой Зеландии. Четверо человек погибли, сотни эвакуированы, тысячи домов остались без электричества, также местами нарушено водоснабжение. В Окленде действует режим ЧС.
Ливни обрушились на крупнейший город Новой Зеландии и его окрестности в прошлую пятницу и пока не утихают. Осадков выпало уже в восемь раз больше, чем обычно бывает в январе.
[житель Тауранги]:
«Я думал, это торнадо. Вдруг послышался оглушительный грохот, я выглянул в окно и ничего не увидел. Хотел снова лечь спать, но услышал крики детей снаружи. Мы оделись и вышли на улицу. Было трудно понять, что происходит».
В Окленде открыли десятки временных убежищ.
[Кармел Сепулони, вице-премьер-министр Новой Зеландии]:
«Бедствие коснулось многих людей в Западном Окленде. Множество семей были вынуждены эвакуироваться из-за наводнения. Некоторым негде укрыться, некоторые потеряли всё, а некоторые были на грани гибели. Сейчас они здесь, и люди очень расстроены. Мы стараемся им помочь и успокоить».
Из-за наводнений на острове перекрыты десятки автодорог, на некоторое время прервалось авиасообщение, недалеко от Тауранги сошёл с рельсов грузовой поезд.
[Крис Хипкинс, премьер-министр Новой Зеландии]:
«Нас ждёт грандиозная уборка, а согласно прогнозам, впереди ещё больше дождей».
Власти просят людей не путешествовать без крайней необходимости.
[Рэйчел Келлехер, сотрудница управления по чрезвычайным ситуациям]:
«В среду погода может ещё больше ухудшиться. Мы будем внимательно наблюдать и информировать людей о возможных бедствиях».
Сейчас сильные дожди также идут в округе Вайтомо примерно в 220 километрах от Окленда. Там тоже объявили чрезвычайную ситуацию. Специалисты говорят, что теперь даже обычные осадки могут обернуться новой катастрофой.
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