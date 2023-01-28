Афганистан замерзает: в стране аномально холодная зима

[местный житель]:

«Погода такая холодная, нам очень холодно. У людей уйма проблем – нет воды, газа, пытаемся выжить». [местная жительница]:

«Из-за этих холодов у нас столько проблем. Нет угля, нет печей, у детей нет тёплой одежды».

Столица Афганистана Кабул замерзает. Местные жители пытаются приспособиться к аномально холодной зиме.

Холода охватили большую часть Афганистана. Таких морозов здесь не видели последние 15 лет. Кое-где столбики термометров опускаются до минус 34 градусов по Цельсию.

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Чиновники говорят, что за последние две недели в результате морозов, а также связанных с ними наводнений, возгораний и отравления угарным газом погибло 158 человек.

Многие дети перестали ходить в школу.

[Худжаталла, школьный учитель]:

«Ночью и рано утром так холодно, что большинство наших школьников не приходят. Ходят старшие, а младшие не могут прийти. Здесь нет газа, чтобы обогреть помещение. Сложно сосредоточиться на учёбе». [местный житель]:

«Призываю Исламский Эмират и международного сообщество обратить серьёзное внимание на нас, потому что в этом году очень холодно, и люди умирают».

Всё это ещё больше усугубляет экономический кризис, с которым столкнулся Афганистан на фоне сокращения международной помощи. Напомним, полтора года назад власть в стране захватила группировка «Талибан», которую в России и других странах считают террористической.

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