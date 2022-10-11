Шторм «Джулия» унёс жизни 28 человек в Центральной Америке

Не менее 28 человек погибли в результате тропического шторма «Джулия» в Центральной Америке. Тысячи людей были..

Не менее 28 человек погибли в результате тропического шторма «Джулия» в Центральной Америке. Тысячи людей были эвакуированы.

Больше всего погибших в Гватемале – 14 человек. Власти Сальвадора сообщают о десяти жертвах, в числе которых пятеро солдат. Они погибли во время схода оползня. Также есть жертвы в Гондурасе и Панаме.

Тропический циклон «Джулия» сформировался в Атлантике, прошёл через Карибское море, перерос в ураган первой категории и в воскресенье обрушился на побережье Никарагуа.

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Затем «Джулия» ослабла до тропического шторма и со скоростью 24 километра в час начала двигаться на Сальвадор и Гватемалу. Она принесла с собой проливные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Скорость ветра при этом достигала 56 километров в час.

В результате бедствия разрушены сотни жилых домов, заблокированы некоторые автодороги. Власти Сальвадора и Гватемалы отменили школьные уроки.

Синоптики предупреждают, что наводнения могут продлиться ещё двое или трое суток. В обеих странах может выпасть до 25 сантиметров осадков.

[Уилсон Гарсия, директор Института сейсмологии]:

«Даже если шторм ослабнет, не забывайте, что у нас сезон дождей. Следовательно, у нас могут быть конвективные осадки, которые не принесены штормом. Даже если они несильные и локальные, но могут ухудшить ситуацию, поскольку почва и так перенасыщена влагой».

«Джулия» также принесла проливные дожди на юг Мексики.

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