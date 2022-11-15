Миграционный договор: Франция и Великобритания «перекрывают» Ла-Манш

Великобритания и Франция начинают активнее останавливать нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш – узкий, но опасный пролив между..

Великобритания и Франция начинают активнее останавливать нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш – узкий, но опасный пролив между двумя странами.

В этом году более 40 тысяч человек переплыли его на небольших лодках. Это на 11 тысяч больше, чем за весь 2021 год.

При этом по данным британского правительства, с начала года предотвратили ещё более 30 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Франции.

В прошлом месяце Министерство внутренних дел Великобритании назвало такие показатели «вторжением», а также отметило, что миграционные центры переполнены, и что заявки обрабатывать не успевают.

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Теперь же Великобритания и Франция подписали новый многолетний договор о сотрудничестве. Он включит 40-процентное увеличение числа офицеров жандармерии, финансируемых Великобританией, которые в ближайшие месяцы будут патрулировать французские пляжи.

[Суэлла Браверман, министр внутренних дел Великобритании]:

«Наше сотрудничество с французами в проливе, а также на берегах Великобритании и Франции абсолютно необходимо для обеспечения надёжного барьера. Он помешает высадке людей, прибывших с французских пляжей».

При этом во Франции впервые разместят британских офицеров.

[Суэлла Браверман, министр внутренних дел Великобритании]

«На территории Франции они будут наблюдать за работой или действовать на местах с французскими офицерами. Цель – обнаружить и перехватить нелегальных мигрантов, пытающихся покинуть Францию».

Соглашение включит денежный фонд объёмом более 72 миллионов евро. Деньги пустят на технологии наблюдения, такие как беспилотники и вертолеты, а также на команды собак-ищеек. Кроме того, во Франции оборудуют больше центров для мигрантов.

Британские министры говорят, что за миграционным всплеском стоит Албания. В период с мая по сентябрь этого года более 40% людей, прибывающих на небольших лодках, были именно албанцами. В целом их приехало более 11 тысяч. Для сравнения, в 2020-м их было лишь 815.

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