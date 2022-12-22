Забастовка работников скорой помощи Великобритании: на помощь послали военных

Британские военные восполняют острую нехватку персонала в отделениях скорой помощи. Она образовалась после того, как десятки..

Британские военные восполняют острую нехватку персонала в отделениях скорой помощи. Она образовалась после того, как десятки тысяч медиков экстренной службы объявили забастовку в Англии и Уэльсе, требуя повысить им зарплату.

Солдаты выполняют функции водителей машин скорой помощи и другие задачи. Но у них нет полномочий врачей. Они также не предоставляют медицинскую помощь.

Правительство говорит, что забастовка приведёт к тому, что на дорогах станет меньше машин скорой. Приоритет будут отдавать только самым неотложным случаям, таким как сердечные приступы.

А министр здравоохранения и социального обеспечения Стив Барклай отметил, что забастовку объявили в то время, когда Национальная служба здравоохранения уже столкнулась с очень большим давлением из-за случаев гриппа и COVID-19.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В свою очередь профсоюзы говорят, что стачка была необходима. В отделениях скорой помощи врачей и до забастовки не хватало из-за массовых увольнений. Оставшиеся работают в очень напряжённых условиях и за маленькую зарплату.

[Кристина Макэнеа, глава профсоюза Unison]:

«Это оказывает дополнительное давление на оставшихся сотрудников».

Бастующие врачи говорят, что давление на персонал скорой помощи беспрецедентное.

[Тим Стивенс, фельдшер]:

«У нас нет выбора. Мы сегодня проголосовали за забастовку, потому что правительство не оставило нам альтернативы».

Профсоюзы призывают повысить зарплату на 5% выше розничной инфляции. По нынешним данным это 19%.

При этом инфляция в Великобритании в октябре достигла максимума с 1981 года – превысила 11% в годовом исчислении.

Короткая ссылка на эту страницу: