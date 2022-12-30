Число жертв пожара в камбоджийском казино продолжает расти

До 19 возросло число жертв пожара в казино-отеле на границе Камбоджи и Таиланда. Ещё 30 человек..

[Пуннават Промсри, родственница погибшего]:

«Макс остался, чтобы помочь выбраться беременной женщине. Я видела на видео… Думаю, это был он. Он повис на верёвке, прикреплённой к пожарной корзине, и она порвалась. Он умер не от огня и дыма».

До 19 возросло число жертв пожара в казино-отеле на границе Камбоджи и Таиланда. Ещё 30 человек числятся пропавшими без вести. Пострадавших – около 60. Такие данные приводят власти.

Пожар случился в Grand Diamond City Casino в камбоджийском городе Пойпет. Возгорание началось в районе полуночи на третьем этаже 17-этажного здания. Огонь быстро охватил весь комплекс, и потушить его удалось лишь к утру.

Спасатели продолжают обыскивать выгоревшее здание. По данным полиции, в нём находилось около 400 человек – работников и туристов. В основном, это были тайцы.

[Сомбун Кванум, тайский спасатель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Там были в основном местные тайцы. Мне очень жаль, и думаю, если бы помощь и спасатели подоспели быстрее, не было бы таких потерь».

Не менее 25 пострадавших отправили в больницу в Таиланде.

Казино – основная статья дохода камбоджийской индустрии туризма. Их много в столице Пномпене, а также на границах с Вьетнамом и Таиландом, где игорный бизнес формально запрещён. Многие пересекают границу на день или два, чтобы поиграть.

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