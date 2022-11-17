Население мира растёт, а Италии – сокращается

Молодая мама Вивиана Валенте смотрит на своего новорождённого сына Леонардо. Мальчик родился 12 ноября в больнице..

[Вивиана Валенте, жительница Рима]:

«Нас восемь миллиардов, но в нашей стране, Италии, рост нулевой. Мы жалуемся, что современные молодые люди уже не в состоянии построить семью из-за ряда проблем».

Молодая мама Вивиана Валенте смотрит на своего новорождённого сына Леонардо. Мальчик родился 12 ноября в больнице Рима за три дня до знаковой даты. 15 ноября 2022 года по прогнозам ООН население мира достигло восьми миллиардов человек.

Как прогнозирует статистическое агентство страны, в ближайшие 50 лет население Италии сократится почти на пятую часть. Причина в неуклонном падении рождаемости. В 2021 году она была на уровне 59,2 миллиона. В 2050 году ожидают 54,2 миллиона, а в 2070 – 47,7.

При этом к середине столетия пожилых итальянцев в возрасте старше 65 лет в стране будет почти 40%, а средний возраст вырастет до 50 лет.

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Конечно, все эти данные приблизительные. Однако исследователи уверены, что почти наверняка население будет сокращаться.

[Вивиана Валенте, жительница Рима]:

«Забеременеть и стать матерью было моим желанием. Я надеюсь, что смогу показать людям моего возраста, что они могут быть сильными и принимать решения самостоятельно».

Индекс рождаемости в Италии составляет 1,2 – один из самых низких на планете. Однако страна в этой статистике не одинока. Стареющее население – бич многих развитых стран.

Среди причин называют отсутствие гарантированного заработка, а также высокую стоимость услуг по уходу за детьми.

Пенсии поглощают большую часть расходов Италии на социальное обеспечение. При этом большинство новых рабочих мест связано с временными контрактами, которые не обеспечивают финансовой стабильности.

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