В Париже из-за забастовки парализовало работу метро

Как добраться до работы – с такой проблемой внезапно столкнулись тысячи парижан. Поезда в метро почти..
Дата загрузки: 2022-11-11
Больше всего пострадали жители пригородов столицы.
[пассажирка]:
«Очень сложная ситуация. Транспорта нет. Автобусы ходят, но поезд я ждала полчаса. Приезжаю сюда, а линия 13 закрыта. Мне придётся искать другой способ добраться до работы. Так что ситуаци серьёзная. Я потрясена тем, что отдаю 75 евро в месяц за такой транспорт. Это абсурд. Я расстроена».
[пассажир]:
«Мне пришлось выйти из дома в 6:30 утра вместо 9:30, чтобы успеть на работу».
Многие пассажиры метро вынуждены брать такси. Также многие парижане в день забастовки пересели на машины. В итоге пробки растянулись на сотни километров. Из-за транспортного коллапса пострадали и туристы.
Работники парижского метрополитена требовали повысить зарплату и нанять больше сотрудников, чтобы облегчить их труд.
Забастовку организовало крупнейшее французское профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда», которая исторически была связана с коммунистической партией. Профсоюз призвал работников по всей стране устроить стачку в знак протеста против инфляции и запланированных пенсионных реформ.
Однако другие французские профсоюзы не поддержали призыв, поскольку за несколько последних недель стало понятно, что люди неохотно идут на такие экстремальные меры.
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