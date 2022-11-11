В Париже из-за забастовки парализовало работу метро

Как добраться до работы – с такой проблемой внезапно столкнулись тысячи парижан. Поезда в метро почти..

Как добраться до работы – с такой проблемой внезапно столкнулись тысячи парижан. Поезда в метро почти перестали ходить, поскольку сотрудники метрополитена на день объявили забастовку. Полностью закрылась треть линий. Остальные открывались только утром и вечером в часы пик.

Больше всего пострадали жители пригородов столицы.

[пассажирка]:

«Очень сложная ситуация. Транспорта нет. Автобусы ходят, но поезд я ждала полчаса. Приезжаю сюда, а линия 13 закрыта. Мне придётся искать другой способ добраться до работы. Так что ситуаци серьёзная. Я потрясена тем, что отдаю 75 евро в месяц за такой транспорт. Это абсурд. Я расстроена». [пассажир]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мне пришлось выйти из дома в 6:30 утра вместо 9:30, чтобы успеть на работу».

Многие пассажиры метро вынуждены брать такси. Также многие парижане в день забастовки пересели на машины. В итоге пробки растянулись на сотни километров. Из-за транспортного коллапса пострадали и туристы.

Работники парижского метрополитена требовали повысить зарплату и нанять больше сотрудников, чтобы облегчить их труд.

Забастовку организовало крупнейшее французское профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда», которая исторически была связана с коммунистической партией. Профсоюз призвал работников по всей стране устроить стачку в знак протеста против инфляции и запланированных пенсионных реформ.

Однако другие французские профсоюзы не поддержали призыв, поскольку за несколько последних недель стало понятно, что люди неохотно идут на такие экстремальные меры.

Короткая ссылка на эту страницу: