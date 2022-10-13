Утечка в «Дружбе»: Польша расследует причины

Польша расследует причины утечки в трубопроводе «Дружба», по которому в Европу поступает российская нефть. Компания-оператор PERN..

Польша расследует причины утечки в трубопроводе «Дружба», по которому в Европу поступает российская нефть. Компания-оператор PERN обнаружила прорыв 11 октября на западном участке, который находится ближе к границе с Германией.

Место утечки – кукурузное поле без застройки в 70 километрах от города Плоцк. На месте работают пожарные и представители служб безопасности.

[Адам Гибурж-Четвертынский, замминистра климата и окружающей среды]:

«Сейчас мы анализируем эту ситуацию. Могу подтвердить, что в нескольких десятках километров от Плоцка действительно есть утечка. Все службы на месте».

При этом пока сообщают, что речи о диверсии нет, и что инцидент нельзя сравнить с тем, что произошло на «Северных потоках». Власти говорят, что это случайное повреждение. Произошла разгерметизация одной из двух ниток, по которой нефть поступает в Германию.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Впрочем, утечка также вызывает опасения в отношении безопасности поставок энергоносителей в страны ЕС. И это очень тревожный знак для Европы, которая столкнулась с серьёзным энергетическим кризисом.

Местные жители в районе утечки говорят, что чувствуют запах нефти.

[Анджей Кедзерский, местный житель]:

«Когда я вышел на улицу, запах ударил в нос. Собаки лаяли, и когда я вышел на улицу, то почувствовал сильный запах. Я не знал, что произошло, но видел мигающие огни и прочее».

Нефтепровод «Дружба» – один из крупнейших в мире. По нему российскую нефть поставляют в большую часть Центральной Европы, включая Германию, Польшу, Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию.

Власти Германии стремятся прекратить импорт нефти из России к концу года. Однако 30% энергоносителей, импортируемых в страну, по-прежнему российского происхождения.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте особенно зависел от нефтепровода «Дружба».

Сейчас Германия ведёт переговоры о поставках нефти из Казахстана. Однако она также должна будет доставляться по аварийному трубопроводу.

Короткая ссылка на эту страницу: