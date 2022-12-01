Взрыв на газопроводе на востоке Мексики: 19 пострадавших

Не менее 19 человек пострадали в результате взрыва на газопроводе на востоке Мексики. Инцидент произошёл в..

Не менее 19 человек пострадали в результате взрыва на газопроводе на востоке Мексики. Инцидент произошёл в городе Агуа-Дульсе в штате Веракрус недалеко от побережья Мексиканского залива.

Газопровод обслуживает государственная нефтегазовая компания Pemex. Взрыв произошёл в то время, когда рабочие пытались взять под контроль утечку газа. О ней местные жители сообщили ещё в воскресенье.

[Гвадалупе Осорно, глава Управления гражданской защиты]:

«К счастью, никто не погиб. У некоторых ожоги первой степени. У одного человека ожоги второй степени. Они проходят лечение в областных больницах».

Пожар уже ликвидировали. Сейчас сжигают остатки газа в трубопроводе, чтобы начать ремонт. Также в качестве мер предосторожности из зоны эвакуировали несколько десятков человек.

[Гвадалупе Осорно, глава Управления гражданской защиты]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Причину утечки ещё выясняют. Однако, одной из самых вероятных называют кражу. Подобные случаи нередки по всей Мексике. Так, в 2019 году более 100 человек погибли в результате взрыва, вызванного незаконным отводом газопровода в штате Идальго.

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