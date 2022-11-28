Стихийные лагеря мигрантов в Мексике на границе с США продолжают разбирать
Мексиканская полиция ликвидировала лагерь мигрантов, возведённый у границы с США. Объяснили это соображениями безопасности. В городе..
Дата загрузки: 2022-11-29
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Мексиканская полиция ликвидировала лагерь мигрантов, возведённый у границы с США. Объяснили это соображениями безопасности.
В городе Сьюдад-Хуарес у реки Браво проживало около 600 мигрантов, в основном из Венесуэлы.
Эвакуация сопровождалась стычками. При этом некоторые палатки загорелись.
Власти говорят, что главной причиной такого решения стала именно вероятность пожаров в лагере. Опасной называют и близость реки.
За последние дни мексиканская полиция задержала более 16 тысяч мигрантов. Среди них много граждан Венесуэлы, Гватемалы, Никарагуа, Гондураса и Эквадора.
В октябре США заключили с Мексикой договор, согласно которому некоторых венесуэльских мигрантов, попавших в США нелегально, высылают обратно на территорию Мексики.
При этом в ноябре суд в США признал незаконным правило высылки всех нелегальных мигрантов обратно в Мексику, чтобы они ожидали рассмотрения своих заявок там. Это ещё больше усложнило попытки нормализовать ситуацию на южной границе Соединённых Штатов, поскольку люди снова стали скапливаться в стихийных лагерях.