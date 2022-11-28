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Телеканал NTD

Стихийные лагеря мигрантов в Мексике на границе с США продолжают разбирать

Стихийные лагеря мигрантов в Мексике на границе с США продолжают разбирать

Мексиканская полиция ликвидировала лагерь мигрантов, возведённый у границы с США. Объяснили это соображениями безопасности. В городе..

Дата загрузки: 2022-11-29

Стихийные лагеря мигрантов в Мексике на границе с США продолжают разбирать

Мексиканская полиция ликвидировала лагерь мигрантов, возведённый у границы с США. Объяснили это соображениями безопасности.

В городе Сьюдад-Хуарес у реки Браво проживало около 600 мигрантов, в основном из Венесуэлы.

Эвакуация сопровождалась стычками. При этом некоторые палатки загорелись.

[Самуэль Ривас, мигрант из Венесуэлы]:
«Многие офицеры были грубы с нами, хотя должны обеспечивать безопасность людей. Раньше они нас защищали. Такая резкая перемена… Нас как будто окатили холодной водой».

Власти говорят, что главной причиной такого решения стала именно вероятность пожаров в лагере. Опасной называют и близость реки.

[Сантьяго Гонсалес, представитель властей]:
«В постановлении говорится, что существует высокий риск пожара из-за горючести палаток, учитывая материалы, из которых они сделаны, и костры, разведённые в этом месте. Также есть риск утопления и переохлаждения для детей».

За последние дни мексиканская полиция задержала более 16 тысяч мигрантов. Среди них много граждан Венесуэлы, Гватемалы, Никарагуа, Гондураса и Эквадора.

[Андерсон Марин, мигрант из Венесуэлы]:
«От нас требуют покинуть лагерь и перебраться в миграционные центры, поскольку идут холода. Но мы не хотим уходить. Считаем, что, находясь здесь, оказываем давление на США, чтобы нас впустили».

В октябре США заключили с Мексикой договор, согласно которому некоторых венесуэльских мигрантов, попавших в США нелегально, высылают обратно на территорию Мексики.

При этом в ноябре суд в США признал незаконным правило высылки всех нелегальных мигрантов обратно в Мексику, чтобы они ожидали рассмотрения своих заявок там. Это ещё больше усложнило попытки нормализовать ситуацию на южной границе Соединённых Штатов, поскольку люди снова стали скапливаться в стихийных лагерях.

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