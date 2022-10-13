Внезапные наводнения в Непале: 35 погибших

Не менее 35 человек погибли в Непале в результате наводнений и оползней, которые обрушились на район..
Дата загрузки: 2022-10-13
Многие лишились крова.
[пострадавший от наводнения]:
«Нам нечего есть и негде спать. Я не знаю, что с моими женой, сыном и дочерью. Я в полной растерянности и беспомощен».
В поисково-спасательных работах задействовали полицию и армию.
Синоптики прогнозируют, что ливни продолжатся до конца месяца.
Для Гималаев внезапные наводнения и оползни – явление обычное. Особенно в сезон дождей, который длится с июня по сентябрь. Однако в октябре такие бедствия застали людей врасплох.
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