Массовая миграция в Китае происходит на фоне пугающих коронавирусных данных

Сезонные рабочие заполонили главные аэропорт и железнодорожный вокзал в Шанхае. В крупнейшем городе Китая массовая ежегодная..
Дата загрузки: 2023-01-18
Только во вторник с ж/д-вокзалов города должно было отправиться 390 тысяч пассажиров.
Людей не пугает вспышка COVID, которая обретает в стране беспрецедентные масштабы.
[пассажирка]:
«Думаю, всё будет в порядке, если я приму некоторые меры предосторожности в поездке и не привезу (вирус) обратно. Кроме того, у меня уже был положительный результат теста. В ближайшее время не должно возникнуть никаких проблем».
О масштабах текущей вспышки можно судить даже по официальной статистике Пекина. До недавнего времени сообщали лишь о нескольких умерших от COVID. Однако позже цифру сразу подняли до 60 тысяч.
При этом, согласно исследованию Пекинского университета, к середине января вирусом заразилось не менее 64% населения КНР. Это около 900 миллионов человек. Некоторые эксперты считают, что, исходя из крайне низкого процента вакцинации населения, умерших от COVID гораздо больше официальной цифры.
Многие китайцы тоже сомневаются в статистике. Они говорят, что в стране очень много крематориев. Могли бы в них образоваться такие очереди, если бы умерло всего 60 тысяч человек?
Кроме того, 60 тысяч умерших означает, что на каждый миллион жителей приходится один умерший. Для сравнения, в Гонконге этот показатель равен 67 смертям на миллион. Научного объяснения такой разнице нет.
По оценкам экспертов, к концу этого года от нынешней вспышки коронавируса в Китае может умереть не менее двух миллионов человек.
Между тем, США обещают наказывать китайских путешественников, если те при въезде в страну будут предоставлять фальшивые тесты на COVID.
Об этом заявила старший советник антиковидной комиссии Белого дома. В интервью Нахид Баделия отметила, что предъявители поддельных тестов будут нести уголовную ответственность.
Ранее в этом месяце для путешественников из Китая ввели ограничения в связи с масштабной вспышкой коронавируса.
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