Массовая миграция в Китае происходит на фоне пугающих коронавирусных данных

Сезонные рабочие заполонили главные аэропорт и железнодорожный вокзал в Шанхае. В крупнейшем городе Китая массовая ежегодная миграция достигла апогея. Все пытаются уехать домой на празднование китайского Нового года.

Только во вторник с ж/д-вокзалов города должно было отправиться 390 тысяч пассажиров.

Людей не пугает вспышка COVID, которая обретает в стране беспрецедентные масштабы.

[пассажирка]:

«Думаю, всё будет в порядке, если я приму некоторые меры предосторожности в поездке и не привезу (вирус) обратно. Кроме того, у меня уже был положительный результат теста. В ближайшее время не должно возникнуть никаких проблем».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

О масштабах текущей вспышки можно судить даже по официальной статистике Пекина. До недавнего времени сообщали лишь о нескольких умерших от COVID. Однако позже цифру сразу подняли до 60 тысяч.

При этом, согласно исследованию Пекинского университета, к середине января вирусом заразилось не менее 64% населения КНР. Это около 900 миллионов человек. Некоторые эксперты считают, что, исходя из крайне низкого процента вакцинации населения, умерших от COVID гораздо больше официальной цифры.

Многие китайцы тоже сомневаются в статистике. Они говорят, что в стране очень много крематориев. Могли бы в них образоваться такие очереди, если бы умерло всего 60 тысяч человек?

Кроме того, 60 тысяч умерших означает, что на каждый миллион жителей приходится один умерший. Для сравнения, в Гонконге этот показатель равен 67 смертям на миллион. Научного объяснения такой разнице нет.

По оценкам экспертов, к концу этого года от нынешней вспышки коронавируса в Китае может умереть не менее двух миллионов человек.

Между тем, США обещают наказывать китайских путешественников, если те при въезде в страну будут предоставлять фальшивые тесты на COVID.

Об этом заявила старший советник антиковидной комиссии Белого дома. В интервью Нахид Баделия отметила, что предъявители поддельных тестов будут нести уголовную ответственность.

Ранее в этом месяце для путешественников из Китая ввели ограничения в связи с масштабной вспышкой коронавируса.

Короткая ссылка на эту страницу: