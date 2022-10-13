Тысячи мигрантов застряли в Колумбии, вызвав гуманитарный кризис

Девять тысяч мигрантов, в основном из Венесуэлы, застряли в колумбийском городе Некокли. Они по четыре дня..

Девять тысяч мигрантов, в основном из Венесуэлы, застряли в колумбийском городе Некокли. Они по четыре дня ждут возможности переправиться через залив Ураба, откуда начнётся самый опасный участок их пути в США.

Правительство Колумбии заявляет, что большое скопление мигрантов вызвало гуманитарный кризис. А власти Некокли просят помощи у международных организаций.

[Карлос Камарго, уполномоченный по правам человека в Колумбии]:

«На пляже в Некокли прямо под открытым небом живёт не менее тысячи человек, включая несовершеннолетних, которым грозит нарушение их прав на продовольственную безопасность, здравоохранение, образование и тому подобное».

После переправы через залив мигрантов ждёт переход в Панаму через неосвоенные земли Дарьенского пробела. Это единственный разрыв в Панамериканском шоссе. Территория пробела покрыта болотами и джунглями. Этот маршрут постоянно используют наркоторговцы.

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В прошлом году границу между Колумбией и Панамой пересекли 134 тысячи мигрантов. В этом году их было более 150 тысяч. Колумбийские власти ждут, что поток будет только увеличиваться.

В последние годы Колумбия была основным пунктом назначения для мигрантов, которые спасаются от политического, социального и экономического кризиса в Венесуэле. Сейчас в Колумбии проживает почти два с половиной миллиона венесуэльцев.

Власти предоставляют им временное убежище и дают возможность работать, а также получать медицинскую помощь. Однако многие пытаются добраться до США, надеясь получить там статус беженца.

На этой неделе Евросоюз пообещал Колумбии помощь в размере 34 миллионов евро, из которых 22 миллиона предназначены для мигрантов из Венесуэлы.

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