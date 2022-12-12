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В США устраняют крупнейшую за 10 лет утечку сырой нефти

В США устраняют крупнейшую за 10 лет утечку сырой нефти

В США продолжают устранять последствия крупнейшего почти за десятилетие разлива сырой нефти. Утечка произошла в штате..

Дата загрузки: 2022-12-13

В США устраняют крупнейшую за 10 лет утечку сырой нефти

В США продолжают устранять последствия крупнейшего почти за десятилетие разлива сырой нефти. Утечка произошла в штате Канзас.

В местный ручей на северо-востоке штата попало 14 тысяч баррелей нефти. Этого хватило бы, чтобы заполнить олимпийский бассейн.

Разлив не нарушил местное водоснабжение и не вынудил местных жителей эвакуироваться. Рабочие быстро установили барьеры, которые не позволили нефти пойти вниз по течению.

При этом причины утечки пока выясняют.

[Билл Карам, исп. директор Pipeline Safety Trust]:
«Авария может быть связана с процессами изготовления трубопровода и его прокладки».

По трубопроводу Keystone ежедневно транспортируют более 600 тысяч баррелей нефти из Канады на перерабатывающие заводы и экспортные центры в США. Его оператор – канадская компания TC Energy.

По словам аналитиков, утечка может повлиять на запасы в штате Оклахома, а также сократить поставки в центральные регионы США и на побережье Мексиканского залива.

Это уже третий разлив сырой нефти на трубопроводе со времени его открытия в 2010 году. В прошлый раз вытекло почти 800 тысяч литров нефти, из-за чего Keystone был перекрыт около двух недель.
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