В Перу ввели режим ЧП из-за ожесточённых протестов

По всей территории Перу объявлен режим чрезвычайного положения. Это позволит направить армию на помощь полиции спустя..

По всей территории Перу объявлен режим чрезвычайного положения. Это позволит направить армию на помощь полиции спустя неделю ожесточённых протестов и блокировки дорог.

Народные выступления вызвал импичмент бывшего президента Педро Кастильо. Левый политик, избранный на высший пост в 2021 году, был арестован после незаконной попытки распустить Конгресс.

В среду прокуратура заявила, что добивается для Кастильо 18-ти месяцев предварительного заключения. Его обвиняют в мятеже и заговоре.

Пока исполняющим обязанности президента назначили бывшего вице-президента Дину Болуарте.

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Она призвала людей прекратить насилие. По её словам, в декабре следующего года могут пройти внеочередные выборы. По графику они должны были состояться в 2026-м, по истечении срока Кастильо.

[Дина Болуарте, и. о. президента Перу]:

«Юридически правильным временем (для выборов) будет апрель 2024 года. Тем не менее, вчера мы обсудили, что их можно перенести на декабрь 2023-го».

Кастильо – бывший фермер и учитель. Недовольствы его смещением в основном самые бедные слои населения, которые и начали устраивать беспорядки, перекрывая шоссе, поджигая здания и врываясь в аэропорты.

Экс-президента содержат под стражей. Он призвал сторонников прийти в тюрьму и освободить его.

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