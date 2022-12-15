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Телеканал NTD

В Перу ввели режим ЧП из-за ожесточённых протестов

В Перу ввели режим ЧП из-за ожесточённых протестов

По всей территории Перу объявлен режим чрезвычайного положения. Это позволит направить армию на помощь полиции спустя..

Дата загрузки: 2022-12-15

В Перу ввели режим ЧП из-за ожесточённых протестов
По всей территории Перу объявлен режим чрезвычайного положения. Это позволит направить армию на помощь полиции спустя неделю ожесточённых протестов и блокировки дорог.

Народные выступления вызвал импичмент бывшего президента Педро Кастильо. Левый политик, избранный на высший пост в 2021 году, был арестован после незаконной попытки распустить Конгресс.

В среду прокуратура заявила, что добивается для Кастильо 18-ти месяцев предварительного заключения. Его обвиняют в мятеже и заговоре.

Пока исполняющим обязанности президента назначили бывшего вице-президента Дину Болуарте.

Она призвала людей прекратить насилие. По её словам, в декабре следующего года могут пройти внеочередные выборы. По графику они должны были состояться в 2026-м, по истечении срока Кастильо.

[Дина Болуарте, и. о. президента Перу]:
«Юридически правильным временем (для выборов) будет апрель 2024 года. Тем не менее, вчера мы обсудили, что их можно перенести на декабрь 2023-го».

Кастильо – бывший фермер и учитель. Недовольствы его смещением в основном самые бедные слои населения, которые и начали устраивать беспорядки, перекрывая шоссе, поджигая здания и врываясь в аэропорты.

Экс-президента содержат под стражей. Он призвал сторонников прийти в тюрьму и освободить его.
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