Жизнь рядом с храмом Ват-Арун в Бангкоке словно вернулась в прошлое. Повсюду видны люди в традиционных..

Туристы надевают тайские наряды, чтобы сделать фото у Храма Рассвета в Бангкоке

Жизнь рядом с храмом Ват-Арун в Бангкоке словно вернулась в прошлое. Повсюду видны люди в традиционных тайских нарядах. Туристы берут их напрокат, чтобы сфотографироваться рядом со знаменитой пагодой.

Мода на такие фото появилась благодаря тайским историческим телесериалам и публикациям в соцсетях.

[туристка из Гонконга]:

«Я чувствую себя особенной в тайском платье и очень взволнована. Я впервые надела такой наряд и пришла в этот прекрасный храм. Думаю, туристам всё это очень интересно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это выглядит изумительно. Поскольку эти традиции так глубоко укоренились в культуре, то понимаешь, насколько они важны для Таиланда и особенно для тайских женщин».

Интерес к тайским нарядам оживил местную торговлю. Недалеко от храма работает множество магазинов, где можно взять одежду напрокат. Два часа аренды стоят от 150 до 400 бат. Это от пяти до 12 долларов США. Цена зависит от количества украшений и других аксессуаров, добавленных к наряду.

Ват-Арун также называют Храмом Рассвета. Он известен своей 79-метровой пагодой, украшенной керамической плиткой и разноцветным фарфором.

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