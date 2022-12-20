В Таиланде ищут моряков с перевернувшегося корабля

В Таиланде продолжается операция по спасению моряков. Задействованы корабли, вертолёты и буксиры. Судно Королевских ВМС страны..

В Таиланде продолжается операция по спасению моряков. Задействованы корабли, вертолёты и буксиры. Судно Королевских ВМС страны затонуло в Сиамской заливе в воскресенье поздно вечером. Это случилось во время шторма.

На борту находилось 106 военных. Спасти удалось 75.

[Крайпич Корави-Папавит, спасатель]:

«Мы нашли этого парня со спасательным кругом и спасли. Он провёл в воде 10 часов. Он всё ещё в сознании, поэтому мы смогли безопасно вытащить его из воды. У него были лёгкие травмы вокруг головы и из-за морской воды болели глаза». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Спасательный жилет, спасательный круг и их способность держаться на воде дают нам 48 часов на спасение ребят».

Позже власти Таиланда сообщили, что обнаружили ещё десятерых моряков. Один из них погиб. 21 моряк продолжает числиться пропавшим без вести.

Как сообщают, корвет патрулировал морские воды примерно в 20 милях от берега. Из-за высоких штормовых волн он накренился, набрал воды и перевернулся.

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