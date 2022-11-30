На острове Искья продолжают искать погибших

На этих кадрах видны масштабы разрушений на итальянском острове Искья. В субботу здесь, в Касамиччола-Терме –..

На этих кадрах видны масштабы разрушений на итальянском острове Искья. В субботу здесь, в Касамиччола-Терме – одном из шести городков острова – сошёл оползень.

Погибло, как минимум, восемь человек, включая двоих детей и младенца. И спасатели продолжают поиски – ещё четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Оползень в портовом городке сошёл после проливного дождя, сметя в море несколько автомобилей.

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230 человек эвакуировали из зоны бедствия. Недавно избранное правое правительство Италии пообещало оказать им помощь.

[местная жительница]:

«Живу рядом с районом, где сошёл оползень, и такое происходит здесь не впервые. Можно сказать, я уже привыкла. У нас бывают землетрясения, оползни и прочее, мы уже немного привыкли к несчастьям, но эти проблемы надо решать. Нельзя жить в таких условиях».

Искья, вулканический остров примерно в 30 километрах от Неаполя, привлекал туристов своими термальными ванными и живописной береговой линией. Он густонаселён, и на нём много незаконных построек. Из-за этого риск тяжёлых последствий наводнений и землетрясений возрастает.

[местный житель]:

«Угнетающая ситуация. Такого не должно происходить. Нам нужно быть более защищёнными от таких происшествий. Дома строят незаконно, а важные законные вещи не делаются».

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