fb pixel
Телеканал NTD

Мобильную больницу для лечения холеры установили в столице Гаити

Мобильную больницу для лечения холеры установили в столице Гаити

Организация «Врачи без границ» открыла мобильную больницу для лечения холеры в столице Гаити, а конкретнее –..

Дата загрузки: 2022-10-18

Мобильную больницу для лечения холеры установили в столице Гаити
Организация «Врачи без границ» открыла мобильную больницу для лечения холеры в столице Гаити, а конкретнее – в районе Сите-Солей. Он считается одним из самых бедных и опасных. Болезнь здесь распространяется всё масштабнее из-за нехватки чистой питьевой воды и из-за антисанитарии.

[Александре Марку, представитель «Врачей без границ»]:
«С конца сентября – начала октября мы начали принимать больных с симптомами холеры. Здесь в центре лечения холеры в больнице Сите-Солей мы установили несколько палаток для приёма больных. Лечим в основном от обезвоживания».

Здесь нет канализации, к домам почти не подведено электричество, а уровень преступности зашкаливает. Из-за разборок преступных банд людям часто не могут доставить воду и продукты питания.

[Александре Марку, представитель «Врачей без границ»]:
«С начала вспышки каждый день мы принимаем около 40 пациентов. В общей сложности мы можем принять 200 человек. Установили девять палаток».

По данным на середину октября, в стране зафиксировали 18 смертей от холеры в ходе нынешней вспышки.

При этом во время эпидемии 2010 года от болезни скончалось около 10 тысяч человек.

Холера обычно распространяется через воду, загрязнённую фекалиями заражённого человека. А это означает, что чистая питьевая вода имеет решающее значение для предотвращения вспышек.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...