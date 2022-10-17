Мобильную больницу для лечения холеры установили в столице Гаити

Организация «Врачи без границ» открыла мобильную больницу для лечения холеры в столице Гаити, а конкретнее –..
Дата загрузки: 2022-10-18
[Александре Марку, представитель «Врачей без границ»]:
«С конца сентября – начала октября мы начали принимать больных с симптомами холеры. Здесь в центре лечения холеры в больнице Сите-Солей мы установили несколько палаток для приёма больных. Лечим в основном от обезвоживания».
Здесь нет канализации, к домам почти не подведено электричество, а уровень преступности зашкаливает. Из-за разборок преступных банд людям часто не могут доставить воду и продукты питания.
[Александре Марку, представитель «Врачей без границ»]:
«С начала вспышки каждый день мы принимаем около 40 пациентов. В общей сложности мы можем принять 200 человек. Установили девять палаток».
По данным на середину октября, в стране зафиксировали 18 смертей от холеры в ходе нынешней вспышки.
При этом во время эпидемии 2010 года от болезни скончалось около 10 тысяч человек.
Холера обычно распространяется через воду, загрязнённую фекалиями заражённого человека. А это означает, что чистая питьевая вода имеет решающее значение для предотвращения вспышек.
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