Мобильную больницу для лечения холеры установили в столице Гаити

Организация «Врачи без границ» открыла мобильную больницу для лечения холеры в столице Гаити, а конкретнее –..

[Александре Марку, представитель «Врачей без границ»]:

«С конца сентября – начала октября мы начали принимать больных с симптомами холеры. Здесь в центре лечения холеры в больнице Сите-Солей мы установили несколько палаток для приёма больных. Лечим в основном от обезвоживания».

Организация «Врачи без границ» открыла мобильную больницу для лечения холеры в столице Гаити, а конкретнее – в районе Сите-Солей. Он считается одним из самых бедных и опасных. Болезнь здесь распространяется всё масштабнее из-за нехватки чистой питьевой воды и из-за антисанитарии.

Здесь нет канализации, к домам почти не подведено электричество, а уровень преступности зашкаливает. Из-за разборок преступных банд людям часто не могут доставить воду и продукты питания.

[Александре Марку, представитель «Врачей без границ»]:

«С начала вспышки каждый день мы принимаем около 40 пациентов. В общей сложности мы можем принять 200 человек. Установили девять палаток».

По данным на середину октября, в стране зафиксировали 18 смертей от холеры в ходе нынешней вспышки.

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При этом во время эпидемии 2010 года от болезни скончалось около 10 тысяч человек.

Холера обычно распространяется через воду, загрязнённую фекалиями заражённого человека. А это означает, что чистая питьевая вода имеет решающее значение для предотвращения вспышек.

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