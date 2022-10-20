Могут ли дроны-опылители заменить пчёл и шмелей?

В Австралии тестируют искусственный метод опыления. На полях эту функцию обычно выполняют пчёлы, а в теплицах..
Дата загрузки: 2022-10-20
За решение проблемы взялась сингапурская компания. Сейчас испытания проходят на опытных полях Сиднейского университета. В качестве опылителей используют миниатюрные дроны. Восходящий поток от их пропеллеров помогает переносить пыльцу на клубнике.
В этом году сингапурские изобретатели уже испытывали эти дроны в Великобритании. Как выяснилось, по эффективности они превосходят шмелей.
[Сиддхарт Джадхав, основатель компании Polybee]:
«Мы достигли результатов на 50% выше по сравнению с опылением шмелями».
Исследования финансирует австралийская компания инноваций в садоводстве.
[Бретт Файфилд, генеральный директор Hort Innovation]:
«Опыление – это ключевой инструмент управления. Он должен быть в руках фермеров. Исследование должно помочь им делать это эффективнее и рациональнее, а также сократить производственные затраты».
А пока испытания не завершены, такие культуры, как клубнику и томаты, опыляют вручную.
[Патсави Утайпанон, сотрудница Сиднейского университета]:
«Это отнимает много времени. Нужно опылять в определённый период цветения. Это очень трудоёмко».
В ходе испытаний в качестве опылителей также планируют использовать мух-журчалок и местных безжальных пчёл.
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