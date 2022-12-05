fb pixel
Телеканал NTD

Боснийский студент распыляет с дрона химикаты, чтобы очистить воздух

Боснийский студент распыляет с дрона химикаты, чтобы очистить воздух

Устав от смога в родном городе Сараево, боснийский студент Дамир решил взять дело в свои руки...

Дата загрузки: 2022-12-05

Боснийский студент распыляет с дрона химикаты, чтобы очистить воздух
Устав от смога в родном городе Сараево, боснийский студент Дамир решил взять дело в свои руки. 22-летний будущий механик с помощью дрона очищает воздух. Для этого напечатал на 3D-принтере специальные контейнеры. С их помощью распыляет на облака над городом йодид серебра.

[Димир Ханич, житель Сараево]:
«Хотел помочь городу, потому что год за годом вижу, как дорогие мне люди, мои друзья, друзья друзей, мои профессора, родители, коллеги страдают от лёгочных и кардиоваскулярных проблем. Анализируя ситуацию, я понял, что главная причина этих проблем – смог».

Йодид серебра существует в природе в низких концентрациях. Он не вреден для человека или дикой природы. При попадании в облака он вызывает образование кристаллов льда и конденсацию воды в виде дождя или снега.

Димир говорит, что как только дождь или снег с грузом вредных твёрдых частиц падают на землю, нужно просто помыть улицы.

[Димир Ханич, житель Сараево]:

«Я устал слышать, что успеха можно достичь только благодаря крупным и дорогостоящим проектам, которые даже не начали. Вопрос в том, когда же их наконец реализуют?»

Но один дрон вряд ли сможет оказать заметное влияние. Димир говорит, что своим проектом он лишь подталкивает к изменениям.

Сараево расположен в долине и окружён высокими горами. Исторически город страдал от смога и пыли. Ситуация стала ещё хуже в последнее десятилетие. Построили больше высотный зданий, которые блокируют циркуляцию воздуха. Также для отопления здесь широко используют уголь.

По данным ООН, в Сараево проблема загрязнения воздуха остаётся одной из самых серьёзных в Европе.

Между тем, экологи отмечают, что идея студента хоть и интересная, но воплотить её трудно. Для этого понадобится целый флот грузовых военных самолётов, наполненных йодидом серебра.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...