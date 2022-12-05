Боснийский студент распыляет с дрона химикаты, чтобы очистить воздух

Устав от смога в родном городе Сараево, боснийский студент Дамир решил взять дело в свои руки...
Дата загрузки: 2022-12-05
[Димир Ханич, житель Сараево]:
«Хотел помочь городу, потому что год за годом вижу, как дорогие мне люди, мои друзья, друзья друзей, мои профессора, родители, коллеги страдают от лёгочных и кардиоваскулярных проблем. Анализируя ситуацию, я понял, что главная причина этих проблем – смог».
Йодид серебра существует в природе в низких концентрациях. Он не вреден для человека или дикой природы. При попадании в облака он вызывает образование кристаллов льда и конденсацию воды в виде дождя или снега.
Димир говорит, что как только дождь или снег с грузом вредных твёрдых частиц падают на землю, нужно просто помыть улицы.
[Димир Ханич, житель Сараево]:
«Я устал слышать, что успеха можно достичь только благодаря крупным и дорогостоящим проектам, которые даже не начали. Вопрос в том, когда же их наконец реализуют?»
Но один дрон вряд ли сможет оказать заметное влияние. Димир говорит, что своим проектом он лишь подталкивает к изменениям.
Сараево расположен в долине и окружён высокими горами. Исторически город страдал от смога и пыли. Ситуация стала ещё хуже в последнее десятилетие. Построили больше высотный зданий, которые блокируют циркуляцию воздуха. Также для отопления здесь широко используют уголь.
По данным ООН, в Сараево проблема загрязнения воздуха остаётся одной из самых серьёзных в Европе.
Между тем, экологи отмечают, что идея студента хоть и интересная, но воплотить её трудно. Для этого понадобится целый флот грузовых военных самолётов, наполненных йодидом серебра.
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