Боснийский студент распыляет с дрона химикаты, чтобы очистить воздух

Устав от смога в родном городе Сараево, боснийский студент Дамир решил взять дело в свои руки...

[Димир Ханич, житель Сараево]:

«Хотел помочь городу, потому что год за годом вижу, как дорогие мне люди, мои друзья, друзья друзей, мои профессора, родители, коллеги страдают от лёгочных и кардиоваскулярных проблем. Анализируя ситуацию, я понял, что главная причина этих проблем – смог».

Устав от смога в родном городе Сараево, боснийский студент Дамир решил взять дело в свои руки. 22-летний будущий механик с помощью дрона очищает воздух. Для этого напечатал на 3D-принтере специальные контейнеры. С их помощью распыляет на облака над городом йодид серебра.

Йодид серебра существует в природе в низких концентрациях. Он не вреден для человека или дикой природы. При попадании в облака он вызывает образование кристаллов льда и конденсацию воды в виде дождя или снега.

Димир говорит, что как только дождь или снег с грузом вредных твёрдых частиц падают на землю, нужно просто помыть улицы.

[Димир Ханич, житель Сараево]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Но один дрон вряд ли сможет оказать заметное влияние. Димир говорит, что своим проектом он лишь подталкивает к изменениям.

Сараево расположен в долине и окружён высокими горами. Исторически город страдал от смога и пыли. Ситуация стала ещё хуже в последнее десятилетие. Построили больше высотный зданий, которые блокируют циркуляцию воздуха. Также для отопления здесь широко используют уголь.

По данным ООН, в Сараево проблема загрязнения воздуха остаётся одной из самых серьёзных в Европе.

Между тем, экологи отмечают, что идея студента хоть и интересная, но воплотить её трудно. Для этого понадобится целый флот грузовых военных самолётов, наполненных йодидом серебра.

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