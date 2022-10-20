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На Ближнем Востоке впервые появились панды

На Ближнем Востоке впервые появились панды

Большие панды впервые осваивают Ближний Восток. В преддверии чемпионата мира по футболу пару бамбуковых мишек привезли..

Дата загрузки: 2022-10-20

На Ближнем Востоке впервые появились панды
Большие панды впервые осваивают Ближний Восток. В преддверии чемпионата мира по футболу пару бамбуковых мишек привезли на постоянное место жительства в Доху – столицу Катара. Воздушное путешествие из китайской провинции Сычуань длилось сутки.

[Тим Баутс, директор Дома панд]:
«Это удивительный день для Катара, а также для Китая. Впервые панды прибыли на Ближний Восток».

Трёхлетней самке Си Хай дали арабское имя Турайя, а четырёхлетнему самцу Цзин Цзин – имя Сухаил. Они будут жить в специально построенном для них Доме панд в парке Аль-Хор.

Вольер строили два года.

[Тим Баутс, директор Дома панд]:

«Мы действительно всё продумали, поэтому у нас фантастический контроль температуры. Она меняется в течение дня. Мы следим за температурой, чтобы она была такой, как в Сычуани в Китае. А также за влажностью. Это здание для содержания панд – действительно, мирового класса».

Панд прислали в Катар в рамках программы сотрудничества между Китаем и Катаром по исследованию и сохранению этого вида.

В дикой природе большие панды водятся только в Китае. Они живут до 20 лет. Эти мишки спят по 12 часов в сутки, а в остальное время заняты поеданием молодых побегов бамбука. Взрослой панде нужно около 30 килограммов в день.

С 50-х годов прошлого века власти Китая используют этих животных как инструмент дипломатии, отправляя их в разные страны мира.
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