На Ближнем Востоке впервые появились панды

Большие панды впервые осваивают Ближний Восток. В преддверии чемпионата мира по футболу пару бамбуковых мишек привезли..
Дата загрузки: 2022-10-20
[Тим Баутс, директор Дома панд]:
«Это удивительный день для Катара, а также для Китая. Впервые панды прибыли на Ближний Восток».
Трёхлетней самке Си Хай дали арабское имя Турайя, а четырёхлетнему самцу Цзин Цзин – имя Сухаил. Они будут жить в специально построенном для них Доме панд в парке Аль-Хор.
Вольер строили два года.
[Тим Баутс, директор Дома панд]:
«Мы действительно всё продумали, поэтому у нас фантастический контроль температуры. Она меняется в течение дня. Мы следим за температурой, чтобы она была такой, как в Сычуани в Китае. А также за влажностью. Это здание для содержания панд – действительно, мирового класса».
Панд прислали в Катар в рамках программы сотрудничества между Китаем и Катаром по исследованию и сохранению этого вида.
В дикой природе большие панды водятся только в Китае. Они живут до 20 лет. Эти мишки спят по 12 часов в сутки, а в остальное время заняты поеданием молодых побегов бамбука. Взрослой панде нужно около 30 килограммов в день.
С 50-х годов прошлого века власти Китая используют этих животных как инструмент дипломатии, отправляя их в разные страны мира.
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