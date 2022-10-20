Rolls-Royce показал свой первый полностью электрический автомобиль

Новый Rolls-Royce Spectre бесшумно выкатывается на презентацию. Это первый полностью электрический автомобиль этого автопроизводителя машин класса..

Новый Rolls-Royce Spectre бесшумно выкатывается на презентацию. Это первый полностью электрический автомобиль этого автопроизводителя машин класса люкс.

Для компании началась новая глава. В Rolls-Royce подтвердили, что к 2030 году весь её модельный ряд будет полностью электрическим.

Спецификации Spectre ещё не подтверждены официально. Но как показывают испытания, на одном заряде он может проехать 520 километров. До 100 километров разгоняется за 4,4 секунды.

[Торстен Мюллер-Отвос, глава Rolls-Royce]:

«Сейчас мы на этапе, когда у нас есть технология, обеспечивающая дальность езды в 520 километров. Именно на это способен Spectre».

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Батарея интегрирована в алюминиевый кузов, что делает машину на 30% прочнее, чем любой предыдущий Rolls-Royce.

[Торстен Мюллер-Отвос, глава Rolls-Royce]:

«Я называю этот день историческим для Rolls-Royce. Он связан с пророчеством, которое сделал один из наших основателей Чарльз Роллс 122 года назад. В 1900 году он впервые водил электромобиль и думал, что это идеальный двигатель для автомобиля. Он бесшумный и чистый. Он предвидел для него большое будущее, когда будет решён вопрос с зарядными станциями».

Rolls-Royce начал испытания Spectre в сентябре проглого года. Сегодня машина проехала 2,5 миллиона тестовых километров.

[Ник Майлс, автомобильный эксперт]:

«Это определённо смесь традиционного Rolls-Royce и очень современного дизайна. Это как соединить рыцарский шлем и шлем лётчика-истребителя».

Rolls-Royce планирует поставить клиентам свои первые модели Spectre в четвёртом квартале 2023 года. Они уже доступны для заказа. При этом официальную стоимость авто пока не объявили.

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