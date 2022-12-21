Роботы занимают всё больше места в жизни людей. Они помогают на производстве, в научных исследованиях и..

От лунохода до художника: каких роботов создали в 2022 году

Роботы занимают всё больше места в жизни людей. Они помогают на производстве, в научных исследованиях и здравоохранении. Давайте вспомним, каких роботов создали в мире в 2022 году.

Такой космический ровер построили немецкие инженеры. Первые испытания прошли на вулкане Этна в Сицилии. Здесь экстремальные условия, схожие с теми, что на Луне или Марсе. Аппарат будет работать на других планетах, а также на Земле, выполняя задачи в опасных местах.

Этот робот, похожий на гигантское насекомое, к звёздам не полетит. У него хватает дел и здесь. Он следит за здоровьем растений в парке в итальянской Пизе. Полученные данные отправляет ботаникам. А эта роботизированная сова помогает американским орнитологам изучать жизнь редких соколов – дербников.

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На мобильной выставке в Барселоне компания IBM показала, как её технология позволяет собаке-роботу «Споту» от Boston Dynamics работать эффективнее. Её функция пограничных вычислений приближает устройства к источникам данных или локальным серверам. Эта близость сокращает время отклика.

[Билл Ламбертсон, представитель IBM]:

«Мы установили модели машинного обучения прямо в «Спота», в компьютерную систему, на которой он работает. То есть видеоизображения и данные обрабатываются локально, на месте, а не отправляются в облако».

Итальянские разработчики создали передовую систему с дистанционным управлением iCub3. Она позволяет человеку-оператору удалённо манипулировать роботом. В итоге он может ходить, махать руками и повторять любые движения человека почти синхронно. В будущем такого робота, возможно, станут использовать во время спасательных операций.

Ещё в Италии построили робота-скульптора. Он способен с удивительной точностью воссоздать любое произведение искусства. Но довести его до совершенства всё равно может только человек.

В Китае на выставке робототехники продемонстрировали более 500 новинок – от гуманоидов до спортивных, промышленных и медицинских роботов.

Этого робота-художника с искусственным интеллектом создали специалисты британской компании Engineered Arts и эксперты из Оксфордского университета. Ai-Da может очень реалистично рисовать портреты людей. А если с ней поговорить, то она упомянет известных личностей, которые служат для неё вдохновением.

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