Запрещённая в России и других странах группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение в..

ИГ* взяло ответственность за атаку на шиитскую святыню в Иране

Запрещённая в России и других странах группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение в городе Шираз на юге Ирана.

Трое террористов открыли огонь по посетителям мавзолея Шах-Черах. Это священное место для шиитов. В итоге погибло не менее 15 человек. Около 40 были ранены.

[пострадавший]:

«Они преследовали меня, мне выстрелили в спину. Рядом со мной убили трёх человек. Когда они напали и начали стрелять, я лёг на пол, и они подумали, что я умер. Они убили троих рядом, но мне удалось спасти свою жизнь».

Среди погибших – одна женщина и двое детей. Двоих нападавших полиция задержала. Одному удалось скрыться.

[пострадавший]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Президент Ирана Ибрахим Раиси сказал, что нападение было попыткой расколоть нацию.

Теракт произошёл на фоне масштабных протестов, которые продолжаются в Иране больше месяца. Их вызвала гибель 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Её задержали в середине сентября за якобы неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней она скончалась в больнице. Её родственники утверждают, что причиной смерти стали побои при задержании.

Протесты, вспыхнувшие против полицейского произвола, переросли в антиправительственные. В разных городах Ирана в ходе стычек с полицией погибло около 240 человек.

*«Исламское государство» (ИГ) – группировка, которая в России признана террористической и запрещена

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