Исландия: сказочные лошади и изумительные пейзажи. Фото

Фотограф и режиссёр из Нью-Йорка Дрю Доггетт снимает необычные места по всему миру. Серия фотографий, сделанная в Исландии, называется «В царстве легенд».



На фотографиях – изумительные пейзажи и величественная красота исландских лошадей.



Доггетт запечатлел полудиких скакунов на фоне заснеженных просторов и замёрзших лагун.



Шумные водопады и ледяной ветер никак не влияют величественность и спокойствие лошадей. «Не смотря на грохот водопадов, лошади были спокойны, стоя всего в нескольких метрах от стремительно падающей воды», – рассказал Дрю Доггетт.





Обычно Доггетт делает снимки в чёрно-белых тонах. Но в этом проекте решил использовать цвет. «Свет создал яркие оттенки, которые придали всей серии необычную текстуру, – считает фотограф. – Увидев контраст между пейзажем и лошадьми, я почувствовал, что нужно использовать цвет». Молочно-белая и коричневая шерсть лошадей, белоснежные и тёмно-синие оттенки ландшафтов Исландии создали яркие контрасты.



По словам Доггетта, двухнедельную съёмку он планировал несколько месяцев. Непредсказуемая погода осложняла процесс работы.



«Иногда мы снимали, стоя в глубоком снегу и в ветреную погоду, а лошади были совершенно неподвижными», – вспоминает художник.



«Исландия – невероятное место, а лошади – идеальные спутники этой необычной, но захватывающей дух страны. Сочетание этих двух явлений поистине незабываемо», – поделился фотограф.

