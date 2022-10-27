Молодые греки из-за инфляции вынуждены возвращаться в родительские дома

Греческой студентке Кристине пришлось постараться, чтобы найти доступную квартиру в Афинах. Раньше снимала жильё площадью 50..

Греческой студентке Кристине пришлось постараться, чтобы найти доступную квартиру в Афинах. Раньше снимала жильё площадью 50 квадратных метров за 320 евро. Но потом цена выросла до 500. Поскольку подработка приносила всего 650 евро, пришлось искать что-то поменьше и подешевле.

Ей повезло найти за 200. Но без коммунальных. Счета немалые. Могла бы пригласить соседку, но площадь не позволяет – всего 25 квадратных метров.

[Кристина Паппас, студентка]:

«Энергетический кризис меня очень пугает, и я не ожидала, что всё изменится так быстро, что за такой небольшой промежуток времени у нас так вырастут цены. Меня пугает мысль о том, как я буду жить одна».

Говорит, что, возможно, придётся и отсюда переехать.

[Кристина Паппас, студентка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Большинство работают долгий рабочий день за небольшие деньги. В Греции можно жить или с родителями, или с соседом по комнате».

Экономика Греции в этом году растёт почти в два раза быстрее, чем в зоне евро, благодаря устойчивому восстановлению туризма.

Однако молодёжь оказалась в затруднительном положении из-за энергетического кризиса и инфляции, резкого роста арендной платы и дефицита небольших квартир.

Статистика показывает, что 60-70% греков в возрасте до 35 лет по-прежнему живут в доме родителей.

[Темистоклес Бакас, риелтор]:

«Если какой-то молодой человек хочет снимать жильё, он потратит не менее 60-70% своей заработной платы на аренду. А в Европе считается, что она не должна превышать 30% заработной платы».

Инфляция в Греции приближается к 30-летнему максимуму в 12%. Это один из самых высоких показателей среди 19 стран зоны евро.

[Стефания Пападопулу, студентка]:

«Думаю, многие компании закроются, многие люди останутся без работы. Будет ещё хуже, чем сейчас».

В сентябре стоимость жилья в Греции выросла более чем на 35%. При этом электроэнергия подорожала на 30%, а топливо – на 65%.

Короткая ссылка на эту страницу: