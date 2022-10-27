Еврокомиссия предлагает ужесточить ответственность за загрязнение воздуха. Она также хочет ввести правило, согласно которому фармацевтические и..

В ЕС ужесточат ответственность за грязные воздух и воду

[Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по окружающей среде]:

«Загрязнение воздуха по-прежнему является самой большой экологической угрозой для нашего здоровья и серьёзной проблемой для нашей экономики».

Еврокомиссия предлагает ужесточить ответственность за загрязнение воздуха. Она также хочет ввести правило, согласно которому фармацевтические и косметические компании должны будут оплачивать очистку сточных вод, загрязнённых их продуктами.

Ещё одно предложение Еврокомиссии – новые юридически обязывающие требования к воздушному транспорту. Их должны ввести к 2030 году.

Согласно ним, содержание твёрдых частиц в атмосфере нужно будет сократить более чем на половину, чтобы к 2050 году прийти к нулевому загрязнению.

[Франс Тиммерманс, глава ЕС по климатической политике]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Каждый год около 300 000 европейцев умирают преждевременно из-за грязного воздуха. Многие другие страдают от болезней лёгких или от рака, вызванного загрязнением окружающей среды».

За последнее десятилетие качество воздуха в Европе стало лучше. Однако многие страны по-прежнему нарушают действующие ограничения ЕС. Ранее Европейский суд признал ряд государств, включая Францию, Польшу, Италию и Румынию, виновными в незаконном загрязнении воздуха.

Новые правила ЕС гарантируют, что граждане в судебном порядке смогут требовать компенсации, если их здоровье пострадает в результате незаконного загрязнения атмосферы.

Теперь новые правила должны обсудить и утвердить каждая страна ЕС в отдельности и Европейский парламент.

Короткая ссылка на эту страницу: