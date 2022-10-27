COVID-19 подсказал дизайнеру идею создания модной коллекции

Удивлять и восхищать – вот цель нидерландского модельера Виолетты Ридель. Она создала целую коллекцию нарядов из..

Удивлять и восхищать – вот цель нидерландского модельера Виолетты Ридель. Она создала целую коллекцию нарядов из пластиковых медицинских отходов. Дизайнер использовала колпачки от шприцев и крышки от бутылочек с вакцинами.

К этой идее пришла не сразу. Всё началось в прошлом году, когда женщина работала помощником администратора в центре вакцинации от COVID в Роттердаме.

[Виолетта Ридель, модельер]:

«Я каждый день видела, как в мусорное ведро попадает много пластика. Тогда я подумала: надо с этим что-то делать. Я попросила коллег не выбрасывать колпачки от шприцев и крышки от вакцин».

Дизайнер создала свадебное платье с накидкой, которую украсила защитными колпачками для игл. Также в коллекции есть красное платье с фатиновой юбкой, расшитой колпачками от бутылочек с вакциной. Ещё один наряд сделан из колпачков, наполненных блёстками разных цветов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Эксперты в сфере моды высоко оценили коллекцию Виолетты Ридель. По их мнению, наряды из отходов получились настолько оригинальными, что их можно использовать в фантастических фильмах.

Короткая ссылка на эту страницу: