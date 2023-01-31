Бишкек ненадолго возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

Столица Кыргызстана Бишкек на днях на короткое время заняла первое место в списке самых загрязнённых городов..

Столица Кыргызстана Бишкек на днях на короткое время заняла первое место в списке самых загрязнённых городов в мире. Рейтинг составляет сайт глобального мониторинга воздуха IQ Air.

Индекс качества воздуха в городе почти с миллионным населением составил 222. Он основан на измерении содержания различных загрязняющих веществ и твёрдых частиц. Индекс выше 300 считается опасным.

Уже через несколько часов рейтинг возглавил пакистанский город Лахор. А индекс качества воздуха в Бишкеке упал до 147.

[Ажар Байсалова, эколог]:

«Основным источником загрязнения воздуха в отопительный период является жилой сектор, который отапливает не только низкокачественным твёрдым топливом, но и различными отходами швейной промышленности и автошин».

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Есть ещё один фактор загрязнения.

[Ажар Байсалова, эколог]:

«В городе циркулирует около 460 тысяч зарегистрированных личных авто. Также в город ежедневно заезжает 130 тысяч автомашин. И всё это является источником загрязнения воздуха в течение всего года».

В Министерстве окружающей среды говорят, что в свете тяжёлого экономического положения кыргызов экология отходит на второй план.

[Шаршенбек Адилет Уулу, работник Министерства окружающей среды]:«У нас очень старый парк автомобилей, у нас 85% автомобилей старше 15 лет. Сами понимаете, что катализаторы тоже имеют свой срок эксплуатации. Катализаторы у нас продаются в силу экономической выгоды».

Местные жители говорят, что стараются как можно реже выходить из дома.

[Ожомамат Усубалиев, житель Бишкека]:«Смог очень на нас влияет. Днём даже погулять невозможно. Но даже когда выхожу вечером, сразу начинаю кашлять. Я старый, но даже молодые стараются не выходить».

Ранее в январе мэрия Бишкека провела серию экстренных совещаний. На них обсудили проблемы чрезмерного загрязнения воздуха и предложили долгосрочный проект по замене угольного отопления на газовое.

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