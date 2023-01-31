Бишкек ненадолго возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

Столица Кыргызстана Бишкек на днях на короткое время заняла первое место в списке самых загрязнённых городов..
Дата загрузки: 2023-01-31
Индекс качества воздуха в городе почти с миллионным населением составил 222. Он основан на измерении содержания различных загрязняющих веществ и твёрдых частиц. Индекс выше 300 считается опасным.
Уже через несколько часов рейтинг возглавил пакистанский город Лахор. А индекс качества воздуха в Бишкеке упал до 147.
[Ажар Байсалова, эколог]:
«Основным источником загрязнения воздуха в отопительный период является жилой сектор, который отапливает не только низкокачественным твёрдым топливом, но и различными отходами швейной промышленности и автошин».
Есть ещё один фактор загрязнения.
[Ажар Байсалова, эколог]:
«В городе циркулирует около 460 тысяч зарегистрированных личных авто. Также в город ежедневно заезжает 130 тысяч автомашин. И всё это является источником загрязнения воздуха в течение всего года».
В Министерстве окружающей среды говорят, что в свете тяжёлого экономического положения кыргызов экология отходит на второй план.[Шаршенбек Адилет Уулу, работник Министерства окружающей среды]:
«У нас очень старый парк автомобилей, у нас 85% автомобилей старше 15 лет. Сами понимаете, что катализаторы тоже имеют свой срок эксплуатации. Катализаторы у нас продаются в силу экономической выгоды».
Местные жители говорят, что стараются как можно реже выходить из дома.[Ожомамат Усубалиев, житель Бишкека]:
«Смог очень на нас влияет. Днём даже погулять невозможно. Но даже когда выхожу вечером, сразу начинаю кашлять. Я старый, но даже молодые стараются не выходить».
Ранее в январе мэрия Бишкека провела серию экстренных совещаний. На них обсудили проблемы чрезмерного загрязнения воздуха и предложили долгосрочный проект по замене угольного отопления на газовое.
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