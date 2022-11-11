ЕС предлагает ужесточить стандарты выбросов для авто

Европейская комиссия предложила ужесточить ограничения на выбросы вредных оксидов азота и твёрдых частиц транспортными средствами, а..

Европейская комиссия предложила ужесточить ограничения на выбросы вредных оксидов азота и твёрдых частиц транспортными средствами, а также ввести новые стандарты загрязнения от тормозов и шин.

Первые ограничения «Евро 1» ЕС ввёл ещё в 1992 году. После этого постепенно их ужесточал. Следующий стандарт «Евро 7» распространится на легковые автомобили и фургоны с 1 июля 2025 года, а на автобусы и грузовики – двумя годами позже.

Правила обяжут сократить выбросы для грузовиков, а для автомобилей и фургонов будут установлены самые низкие значения выбросов, взятые из стандарта «Евро 6».

Так, например, ограничения по диоксиду азота для дизельных автомобилей будут снижены до 60 миллиграммов на километр. Сегодня это стандарт для бензиновых автомобилей.

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Добавлены новые пределы для микроскопических частиц от торможения и износа шин.

[Тьерри Бретон, еврокомиссар]:

«Это очень важный момент. И мы также сосредоточились на цифровом аспекте, чтобы убедиться, что автомобили будут чистыми».

По данным Еврокомиссии, в ЕС из-за выбросов автомобильного транспорта каждый год преждевременно умирает 70 тысяч граждан. Это в три раза больше, чем в результате ДТП. Политики считают, что выгоды для здоровья нового стандарта намного перевешивают затраты.

[Тьерри Бретон, еврокомиссар]:

«Многие страны следят за тем, что мы делаем, и в конечном итоге они применяют наши стандарты и извлекают выгоду из нашего собственного опыта. Мы не заперты в замкнутой среде».

Новые стандарты выбросов были приняты после соглашения, которое блок заключил в прошлом месяце. Согласно нему с 2035 года вступит в силу запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов.

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