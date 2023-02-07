В столице Кыргызстана проводят рейды, чтобы найти загрязнителей воздуха

В столице Кыргызстана начались рейды на местных предприятиях. Так власти пытаются остановить распространение смога, который в..

В столице Кыргызстана начались рейды на местных предприятиях. Так власти пытаются остановить распространение смога, который в последние недели окутывает город.

Инспекторы проверяют, не сжигают ли отходы, а также не выпускают ли в атмосферу нефильтрованный дым после сжигания угля.

[Эдил Дуйшенбиев, сотрудник Министерства природных ресурсов]:

«Приехали осматривать частную сауну. Её используют в коммерческих целях. Увидели, что топят только углём, но специального фильтра не ставили». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Инспекторы выписали нам штраф на несколько тысяч (сомов). Мы не сжигаем отходы, стараемся не получить штраф. Также стараемся не наносить вред окружающей среде, поэтому мусор не сжигаем».

Проверки последовали через неделю после того, как кыргызскую столицу ненадолго признали городом с самым грязным воздухом в мире. Индекс содержания вредных частиц, по данным IQ Air, составил 222. Показатель выше 300 считается опасным.

По словам местных экологов, жители Бишкека для отопления домов сжигают всё, что удаётся найти. Это и некачественный уголь, и пластик, и ткань, и старые покрышки.

Ранее в январе мэрия Бишкека провела серию экстренных совещаний, на которых обсуждали проблемы чрезмерного загрязнения. На встречах предложили решить проблему долгосрочно, в частности, перейти с угольного отопления на газовое.

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