Какие виды попадут под усиленную защиту ООН

Акулы, которых убивают ради их плавников, крошечная стеклянная лягушка – всё более популярный домашний питомец, и..

Акулы, которых убивают ради их плавников, крошечная стеклянная лягушка – всё более популярный домашний питомец, и гиппопотамы, которых истребляют из-за их кожи и зубов. Эти и многие другие виды войдут в список тех, кто требует большей защиты. Решение примут на конференции ООН по дикой природе, которая открылась в понедельник в Панаме.

СИТЕС, или Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, приняли ещё в 1973 году. В этот раз 184 страны-участницы рассмотрят вопрос об ужесточении торговых правил в отношении примерно 600 видов растений и животных, которым может угрожать исчезновение.

[Ивонн Игуэро, генеральный секретарь СИТЕС]:

«Торговля дикими животными не запрещена полностью. Торговать нельзя лишь определёнными видами, находящимися под угрозой исчезновения. Это лишь 3% видов, которые находятся в списке СИТЕС».

В прошлом договор помог остановить незаконную торговлю слоновой костью и рогами носорогов, а также частями тел китов и морских черепах.

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Впрочем, его также критикуют за то, что животных в список добавляют уже тогда, когда ситуация критическая. Кроме того, договор не распространяется на внутренние рынки.

Тем не менее, это пока единственный доступный инструмент, обеспечивающий устойчивую торговлю растениями и животными.

Как ожидается, под усиленную защиту в этот раз попадут многие виды черепах, змей, лягушек и ящериц, а также несколько видов деревьев, в том числе африканское красное дерево.

Также включат около 90 видов акул. Их убивают ради их плавников и мяса, которые очень популярны в блюдах Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Кроме того, ожидается, что внесут предложение о смягчении запрета на торговлю слоновой костью. За это, в частности, выступает Зимбабве. Страна, угрожая покинуть СИТЕС, настаивает на продаже своих запасов слоновой кости, чтобы справиться с растущей популяцией слонов.

Но противники, в том числе большинство природоохранных организаций и Соединённые Штаты, выступают против этого предложения.

Заседание СИТЕС продлится до 25 ноября.

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