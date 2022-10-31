Японка без руки играет на скрипке

Японка Манами Ито лишилась правой руки после дорожной аварии в 2004 году. В то время она училась на медсестру. Несмотря на инвалидность, девушка была полна решимость вести полноценную жизнь и раскрыть свой потенциал.

В реабилитационном центре Манами сделали протез руки. Она увидела, что инвалиды, способны делать то же, что и здоровые люди. Манами вдохновилась примерами других и приобрела много новых навыков.



Девушка научилась хорошо плавать и выступила на Паралимпийских играх. В 2008 году в Пекине она заняла 4-е место на дистанции 100 м брассом, а в 2012 году в Лондоне – 8-е место.

Манами закончила обучение и получила диплом медсестры. Она стала первой медсестрой в Японии с протезом руки.



Девушка также увлеклась музыкой и стала скрипачкой. Теперь она путешествует и выступает по всей стране с концертами. Смотрите видео.

