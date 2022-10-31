Теракт в Могадишо: более ста погибших, около 300 раненых

В районе этого перекрёстка в столице Сомали обычно кипит торговля и ездит много транспорта. Однако сегодня..

В районе этого перекрёстка в столице Сомали обычно кипит торговля и ездит много транспорта. Однако сегодня здесь разбирают завалы и смывают кровь с тротуаров. У Министерства образования произошёл теракт, унёсший жизни более 100 человек.

Взорвалось два заминированных автомобиля. Ответственность за это взяла террористическая группировка «Аш-Шабаб». Она связана с «Аль-Каидой», которая запрещена в России и других странах.

[Мохамед Джамак Баре, пострадавший]:

«В магазине нас было четверо. У одного началось сильное кровотечение, он был ранен. У меня тоже текла кровь. Было темно, везде был чёрный дым. Я смог выйти из магазина, и мне оказали помощь. Повсюду было много тел, некоторые раненые молили о помощи».

В октябре 2017 года на этом же перекрёстке на улице Зобе также был совершён двойной теракт. Тогда в результате взрывов двух автомобилей погибло 587 человек.

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Место нынешней трагедии посетил президент Сомали.

[Хасан Шейх Махмуд, президент Сомали]:

«Сто человек погибли и почти 300 были ранены в результате взрывов. Число будет расти. Полный список предоставим позже. Это вторая атака в Зобе. Те же люди и то же место».

Автомобили взорвались по-очереди. После первой детонации к месту подошли полицейские и прохожие, чтобы оказать помощь пострадавшим. После этого взорвалось второе авто.

Затем группа боевиков ворвалась в здание Министерства и вступила в перестрелку с сотрудниками служб безопасности.

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