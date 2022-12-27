Лесные пожары в чили: сгорело 130 домов

Один человек погиб и 130 домов сгорели в результате масштабных лесных пожаров в Чили. Огонь охватил предместья города Винья-дель-Мар – популярной туристической достопримечательности.

[местный житель]:

«Нам сказали уезжать. Я искал пропавшую подругу и не смог найти. Здесь полный хаос».

[местная жительница]:

«Мы очень переживаем, глядя на этот пожар. Переживаем за все семьи, которые потеряли дома, животных и прочее».

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[местный житель]:

«Я пришёл за слепым родственником, но он уже ушёл. Его дом сгорел дотла, как все дома на этой стороне холма».