Лесные пожары в чили: сгорело 130 домов

Один человек погиб и 130 домов сгорели в результате масштабных лесных пожаров в Чили. Огонь охватил..
Дата загрузки: 2022-12-27
Один человек погиб и 130 домов сгорели в результате масштабных лесных пожаров в Чили. Огонь охватил предместья города Винья-дель-Мар – популярной туристической достопримечательности.
[местный житель]:
«Нам сказали уезжать. Я искал пропавшую подругу и не смог найти. Здесь полный хаос».
[местная жительница]:
«Мы очень переживаем, глядя на этот пожар. Переживаем за все семьи, которые потеряли дома, животных и прочее».
[местный житель]:
«Я пришёл за слепым родственником, но он уже ушёл. Его дом сгорел дотла, как все дома на этой стороне холма».
В районе Винья-дель-Мара власти Чили объявили чрезвычайное положение. Пожарные пытаются сдержать огонь.
[Мануэль Монсальве, министр внутренних дел Чили]:
«Сгорело 125 гектаров территории. За ночь сгорели дома».
Этот пожар начался в лесистой местности, но быстро перекинулся на жилые районы. Распространению огня способствуют жара и сильные ветры. В Южном полушарии сейчас лето.
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