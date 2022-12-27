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Лесные пожары в чили: сгорело 130 домов

Лесные пожары в чили: сгорело 130 домов

Один человек погиб и 130 домов сгорели в результате масштабных лесных пожаров в Чили. Огонь охватил..

Дата загрузки: 2022-12-27

Лесные пожары в чили: сгорело 130 домов

Один человек погиб и 130 домов сгорели в результате масштабных лесных пожаров в Чили. Огонь охватил предместья города Винья-дель-Мар – популярной туристической достопримечательности.

[местный житель]:
«Нам сказали уезжать. Я искал пропавшую подругу и не смог найти. Здесь полный хаос».

[местная жительница]:
«Мы очень переживаем, глядя на этот пожар. Переживаем за все семьи, которые потеряли дома, животных и прочее».

[местный житель]:
«Я пришёл за слепым родственником, но он уже ушёл. Его дом сгорел дотла, как все дома на этой стороне холма».

В районе Винья-дель-Мара власти Чили объявили чрезвычайное положение. Пожарные пытаются сдержать огонь.

[Мануэль Монсальве, министр внутренних дел Чили]:
«Сгорело 125 гектаров территории. За ночь сгорели дома».

Этот пожар начался в лесистой местности, но быстро перекинулся на жилые районы. Распространению огня способствуют жара и сильные ветры. В Южном полушарии сейчас лето.
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