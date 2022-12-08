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Два поезда столкнулись в Испании, пострадали 155 человек

Два поезда столкнулись в Испании, пострадали 155 человек

Два пригородных поезда столкнулись в Каталонии на северо-востоке Испании. Пострадали 155 человек. В основном у них..

Дата загрузки: 2022-12-08

Два поезда столкнулись в Испании, пострадали 155 человек
Два пригородных поезда столкнулись в Каталонии на северо-востоке Испании. Пострадали 155 человек. В основном у них ушибы. Авария произошла в городе Монкада-и-Решак.

Один поезд остановился на станции. Другой двигался следом и слишком поздно затормозил. Скорость была небольшой, поэтому удар не был сильным. Однако те, кто стояли в вагонах, упали и получили травмы. В обоих поездах находилось 800 пассажиров. После столкновения все спокойно вышли из вагонов.

[Хуан Карлес Гомес, глава аварийно-спасательных служб Каталонии]:
«Из 155 человек, которым оказали помощь, 39 переведены в больницы. Серьёзных травм ни у кого нет, все лёгкие».

Министр транспорта Испании заявила, что идёт расследование.

[Ракель Санчес, министр транспорта Испании]:

«Столкновение произошло между стоящим поездом и поездом, который тормозил. Это обычный манёвр на железной дороге. Он безопасный. Сейчас мы выясняем причину столкновения».

Из-за инцидента движение поездов по нескольким линиям временно остановили.

В последние годы в Каталонии несколько раз происходили аварии с участием пригородных поездов. Местные власти обвиняют правительство страны в том, что оно не финансирует региональную железную дорогу.
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