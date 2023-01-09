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125 воздушных змеев взлетели над Ахмадабадом в Индии

125 воздушных змеев взлетели над Ахмадабадом в Индии

Морские существа, весёлые смайлики и хищные птицы. Десятки воздушных змеев разных форм и размеров парят в..

Дата загрузки: 2023-01-10

125 воздушных змеев взлетели над Ахмадабадом в Индии

Морские существа, весёлые смайлики и хищные птицы. Десятки воздушных змеев разных форм и размеров парят в небе над Ахмадабадом в индийском штате Гуджарат. Здесь проходит международный фестиваль. В нём участвуют 125 команд из 68 стран.

[участник из ЮАР]:
«Этот фестиваль – один из крупнейших в мире. Здесь я встречаюсь с друзьями из многих стран и могу показать своего воздушного змея множеству зрителей».

[участница из Грузии]:
«Это один из лучших фестивалей в мире. Мы знаем это, потому что участвуем в разных мероприятиях. Возможно, в Индии больше радости, веселья и красок. Да, здесь очень красиво».

Фестиваль воздушных змеев проходит перед праздником «Макара-санкранти». Он посвящён индуистскому богу Солнца. Этому божеству подносят первые плоды собранного урожая. Во время праздника также принято принимать омовение в Ганге и других реках.

К этому добавилась ещё одна традиция – запускать воздушных змеев. Во многих городах Гуджарата проводят соревнования. К ним готовятся несколько месяцев.
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