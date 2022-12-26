Автобус с пассажирами сорвался с моста высотой 30 метров и упал в реку в испанском регионе..

Автобус сорвался с моста высотой 30 м и упал в реку в Испании

Автобус с пассажирами сорвался с моста высотой 30 метров и упал в реку в испанском регионе Галисия. Шестеро человек погибли, ещё двое чудом выжили. Это водитель и пассажирка.

Автобус ехал из Луго в Виго. По неизвестным причинам он свернул с дороги и упал с моста. Авария произошла примерно в половину десятого вечера.

Первым в полицию позвонил проезжавший мимо автомобилист. Он сообщил о сломанном ограждении. В реке мужчина ничего не увидел, поскольку было темно и шёл ливень. Вскоре поступил звонок от водителя автобуса.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Прибывшие спасатели помогли выбраться двоим выжившим. После этого операцию пришлось отложить до утра, поскольку река вышла из берегов. Когда рассвело, извлекли тела погибших. Водитель сообщил полиции, что в автобусе было девять человек, включая его самого. Но, согласно уточнённым данным, их было восемь.

[Фернандо Тато, представитель полиции]:

«Поиски прекращены, поскольку найдены восемь человек, находившихся в автобусе. Шестеро из них мертвы, а двое – водитель и пассажирка – выбрались из автобуса сами».

Полицейские сообщили, что у водителя тест на алкоголь и наркотики отрицательный. Предположительная причина аварии – очень плохая погода.

По данным властей, пассажиры автобуса возвращались домой после посещения своих родственников в тюрьме.

Короткая ссылка на эту страницу: